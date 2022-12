Des stations pour gonfler vos pneus gratuitement à Cannes

Sur les onze parkings repris par la mairie de Cannes, cinq sont désormais équipés de stations de gonflage gratuites. Il s'agit des parkings Suquet Forville, Ferrage Meynadier, Lamy, Palais et Pantiero.

21 bornes pour les véhicules électriques

David Lisnard, le maire de Cannes, poursuit depuis 2014 une politique pour améliorer la circulation en ville, renforcer l'attractivité et favoriser l'accès aux commerces. La municipalité se félicite également de la création de 21 stations de recharge pour les voitures électriques.

En 2022, Cannes comptabilise 16.000 places gratuites dans les rues, plus de 2000 places de stationnement payantes, environ 8000 places dans les parkings fermés et souterrains et 3 500 places de stationnement deux-roues.