Des subventions de 4.000 euros pour les entreprises qui embauchent près de Saint-Avold

Les entreprises basées à Morhange et dans la communauté de communes de Saint-Avold vont pouvoir bénéficier de 4.000 euros de subvention en cas d'embauche d'un nouveau salarié. C'est ce que permet le partenariat signé ce mardi 25 octobre entre l'Union des Entreprises de Moselle et Rehau, une société spécialisée notamment dans les fenêtres en polymère (une sorte de plastique), basée à Morhange. Ça entre dans le cadre d'une "convention de revitalisation" pour Rehau après son plan de sauvegarde de l'emploi en 2020. 106 postes avaient alors été supprimés.

"Quand une entreprise de plus de 500 salariés ou appartenant à un groupe de plus de 500 salariés procède à un plan de sauvegarde de l'emploi elle a pour obligation de réinjecter sur le territoire une somme financière en faveur de l'emploi", précise Kévin Liégeois, le responsable développement et formation à l'UE 57. Rehau a donc choisi de verser des subventions de 4.000 euros par nouvel embauché (dans la limite de 33 emplois) dans les entreprises basées à Morhange ou dans la communauté de communes de Saint-Avold.

Une autre convention signée pour développer l'attractivité des entreprises locales

"Ça peut être des emplois de tout type. Par contre, il faut que ce soient des emplois pérennes. Au bout d'un an, on va contrôler si le collaborateur est toujours dans l'entreprise. Je vais organiser une réunion d'information le 8 décembre sur la commune de Morhange et inviter une trentaine d'entreprises pour leur présenter le dispositif, de manière à prioriser ces entreprises", complète Kévin Liégeois.

Une autre convention a été signée, cette fois entre l'UE 57 et la commune de Morhange, pour organiser des manifestations qui doivent aider les entreprises locales à développer leur attractivité.

Le 10 octobre dernier, Rehau a par ailleurs annoncé à ses salariés une restructuration de son activité, avec la suppression de 43 emplois sur 292 à Morhange. Un nouveau plan social qui doit encore être validé par l'administration du travail.