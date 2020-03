Des supermarchés sarthois ouvrent des créneaux réservés aux personnes âgées et fragiles

Les supermarchés restent l'un des derniers lieux à accueillir autant de public. Alors pour permettre aux plus fragiles de faire leurs courses tranquillement, et si possible en sécurité, certains magasins sarthois ont décidé d'ouvrir des créneaux spécifiques pour les personnes de plus de 70 ans et les personnes fragiles (malades, femmes enceintes etc.)

C'est le cas notamment des magasins Intermarché, suite à une préconisation du groupe au niveau national. Ainsi, à Saint-Rémy-des-Monts, près de Mamers, le magaisn réserve trois créneaux par semaine, les mardis, jeudis et samedis, de 8 h 30 à 9 h 30.

Au magasin de Rouillon, c'est un autre moment creux qui a été chois : tous les jours, entre 13 h et 15 h. Dans ces magasins, pas de contrôle d'identité systématique à l'entrée, le personnel gère au feeling et mise aussi sur la confiance.

D'autres franchises, comme Super U, à Mamers, ont elles choisi une autre option : limiter en permanence l'accès au magasin à 100 clients simultanément, avec priorité aux personnels soignants, aux personnes de plus de 70 ans, aux femmes enceintes et aux personnes en situation de handicap.