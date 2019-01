Des suppressions d'emplois "attendues" sur le site de Nokia à Lannion

Lannion, France

"C'était attendu" souffle Bernard Trémulot, élu CFDT au sein du site Nokia Lannion. Ce mardi, la direction de Nokia France a annoncé la suppression de 460 postes en France sur 2019 et 2020. Les activités de recherche et développement et les filiales françaises du groupe (Nokia Bell Labs France, Alcatel Submarine Networks et Radio Frequency Systems) ne seront pas impactées. Mais, les autres secteurs devraient subir des suppressions d'emplois et, "un tiers des emplois sur le site de Lannion sont des emplois de support" précise le syndicaliste.

Une réunion en CSEC (comité social et économique central) aura lieu le 24 janvier prochain. Le "calendrier de la procédure" et la déclinaison du plan de licenciement par établissement sera fourni à ce moment-là. Les filiales françaises du groupe Nokia ne seront pas impactées.