Des syndicats départementaux d'action sociale poussent un coup de gueule

C'est un véritable cri de colère que pousse les syndicats départementaux FO de l'action sociale de plusieurs départements de la région Centre Val-de-Loire. Dans un courrier adressé à la fois à l'Agence Régionale de Santé et aux préfecture de l'Indre, de l'Indre et Loire, du Loir et Cher et du Loiret, ils réclament un dépistage systématique au Covid-19, étant dans l'impossibilité, écrivent ils, de faire appliquer dans les foyers d'accueil les gestes barrières.

"Comment éviter tout contact avec de jeunes enfants en quête d'affection ? Comment éviter tout frottement avec des adultes handicapés mentaux ou physique ? Comment échapper à la proximité et à la familiarité des relations quand elles sont exacerbées par l'insécurité générée par la situation ?" écrivent les syndicats.

Les syndicats réclament un dépistage systématique des résidents

Ils soulignent qu'en cette période de confinement, les visites et les sorties étant à tout le moins limités, les jeunes et les adultes hébergés en foyer sont présents en permanence. Par ailleurs, les structures continuant de fonctionner, elles voient arriver dans leurs murs des jeunes non dépistés dont elles ne savent rien du parcours.

Au regard de tout cela, les syndicats demandent le dépistage systématique des personnels et résidents.