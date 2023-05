Des tee-shirts produits à Riorges se retrouvent à Roland-Garros, avec l'entreprise adaptée ITHAC

L'entreprise ITHAC est particulière car elle est dite "adaptée" : elle emploie 72 % de personnes en situation de handicap. Multipliant les marchés avec de grandes marques textiles, 12 000 tee-shirts sont vendus dans les boutiques du tournoi de tennis de Roland-Garros . Son directeur général, Patrick Laurent, explique le bel essor de cette entreprise dans la Nouvelle Eco de France Bleu Saint-Etienne Loire.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Vos tee-shirts se retrouvent donc jusqu'à Roland-Garros. Il y en aura 12 000 de venus dans les boutiques souvenirs du tournoi. Comment est-ce que ITHAC s'est retrouvé-là ?

Patrick Laurent : À force de communiquer sur notre production française, via nos réseaux depuis quelques années, on est repéré aujourd'hui par un certain nombre de marques qui souhaitent relocaliser de la production locale. On a eu l'occasion de travailler avec la Fédération française de football lors de la Coupe du monde de football fin 2022 : nous avions créé une capsule avec des tee-shirts, des sweats qui ont été commercialisés dans les boutiques de la FFF.

Se retrouver à Roland-Garros ou auprès de la Fédération française de foot, ça apporte de la visibilité ? Ca vous permet aussi d'approcher de grandes marques ?

C'est vrai que ça nous offre des opportunités pour développer nos activités. On commerce principalement avec des marques françaises, dans leurs boutiques et made in France, comme Le Slip français par exemple. Ou alors aujourd'hui aussi dans la distribution, notamment avec un contrat qu'on vient de signer avec le groupe Auchan.

Votre entreprise est dite "adaptée" car vous employez plus de 55 % de salariés en situation de handicap. Vous êtes même bien au-delà de ça...

Oui, parce qu'on on a beaucoup d'ancienneté. Nous respectons nos engagements en employant un maximum de personnes en situation de handicap. Nos salariés peuvent ainsi avoir des débouchés, des emplois et leurs indications médicales sont prises en compte dans leur travail.

Votre entreprise reçoit des aides pour ça ?

Oui, une entreprise adaptée aujourd'hui est sous contrat d'objectifs avec le ministère du Travail. On perçoit donc des aides qui permettent de compenser le déficit de productivité et l'encadrement des personnes.

Ce qui veut dire que vous êtes situés comment par rapport aux prix du marché ?

Nous sommes exactement au au prix du marché. Il n'est pas du tout question de toute façon de casser le marché puisqu'on réalise du textile mais aussi beaucoup d'autres choses. Donc on est un compétiteur classique au milieu des autres.