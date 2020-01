Des tensions dans la manifestation lilloise contre la réforme des retraites

Lille, France

Cheminots, pompiers, électriciens, gilets jaunes, enseignants... Entre 6.000 et 15.000 personnes ont défilé à Lille, jeudi après-midi, lors de la 4 ème journée de mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Le défilé a été émaillé par des incidents : des vitrines dégradées, des jets de projectiles sur la police de la part de certains manifestants habillés de noir. Les forces de l'ordre ont répliqué à coups de grenade lacrymogène et la Grand Place, avec sa grande roue de Noël, a été plongée dans un épais brouillard.

Il y a eu plusieurs interpellations mais le préfecture refuse de communiquer un chiffre. Selon la police, un fonctionnaire a été blessé.

A la fin de la manifestation, le quartier autour de la Place de la République a été plongé dans le noir. Enedis confirme qu'il s'agit d'un acte de malveillance. Plus tôt dans la journée, c'est à Hazebrouck que 2.000 foyers et entreprises ont été privés d'électricité. A la centrale nucléaire de Gravelines, les syndicats annoncent la poursuite de leur mouvement ce vendredi. 400 manifestants ont bloqué jeudi matin les accès du site. Selon la CGT, il y a eu une baisse de la production d'énergie. Cela ne perturbe pas la production, assure la direction.

A Dunkerque, 2.000 personnes ont défilé selon la police, certain manifestants ont envahi les voies de la gare, ce qui a paralysé le trafic des trains.

Les manifestations ont été plus calmes jeudi matin à Calais, où ils étaient un millier, comme à Douai. Ils étaient 1.400 à Arras et 1.500 à Boulogne, selon les forces de l'ordre.

Plusieurs centaines d'avocats en grève ont également bloqué jeudi matin les entrées du tribunal de grande instance de Lille et empêché la tenue des audiences. Comme leurs confrères de Douai et Saint-Omer, ils ont jeté symboliquement leurs robes à terre pour "exiger la pérennité de leur régime autonome" et réclamer plus de moyens pour la justice. Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, doit recevoir vendredi matin des représentants de la Conférence Régionale des Bâtonniers des Hauts de France (COBHAF).

Vendredi, la circulation des trains devrait s'améliorer dans la région, au 37ème jour de mobilisation des cheminots. Un TER sur 2 sera en circulation et le trafic sera quasiment normal pour les TGV sur l'axe Nord