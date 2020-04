Des thérapeutes bretons aident gratuitement les soignants en détresse

Plus de 200 bénévoles on répondu à l'appel du collectif Thérapeutes solidaires

"En sept jours, grâce a des entreprises bénévoles, nous avons pu monter une plateforme d'écoute et un site internet", raconte Grégory Patier, hypnothérapeute à Rennes (Ille-et-Vilaine). Ce Breton est membre du collectif "thérapeutes solidaires" qui a vu le jour en même temps que le confinement. En France, 200 thérapeutes proposent leur aide et leur écoute à des professionnels de santé sur le terrain et dans les Ehpad.

Treize bénévoles en Bretagne

Grâce au 09 80 800 600 ou au site internet le collectif, composé de psychothérapeutes, psychologues, hypnothérapeutes, coachs, assistants sociaux, sophrologues, juristes etc. propose une écoute gratuite aux personnels soignants en difficulté. "Il y a un diversité dans les disciplines des bénévoles qui permet d'apporter de l’écoute, mais aussi de proposer un suivi gratuit au-delà du confinement," raconte Grégory Patier.

Une plateforme accessible aux soignants du public ou du privé, quelque soit leur implication face à cette crise sanitaire. "On espère a l'avenir pouvoir ouvrir la ligne à d'autres métiers, mais nous n'avons que 15 jours d’existence, il faut nous laisser le temps", rassure l'hypnothérapeute rennais.

Une cinquantaine d'appels par jour

D'après le thérapeute breton, il n'y a pas de situation type. "Depuis le début, nous avons des personnes qui téléphonent parce qu'elles se retrouvent seules chez elles, ou au contraire, elles ont peur de contaminer leur proche. Sans oublier les personnes qui ont des problèmes de couple, d'argent ou des problèmes plus anciens. Avec la crise sanitaire, elles peuvent se retrouver en grande déstresse psychologique."