Des tonnes d’artichauts devant le centre des impôts de Paimpol pour dénoncer les prix bas

Paimpol, France

Des tonnes d'artichauts déversées devant le centre des impôts de Paimpol dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les jeunes agriculteurs des Côtes d'Armor ont mené une action coup de poing. 40 tonnes d'artichauts ont été déversées. Ils protestent contre les prix, jugés trop bas, et les grandes surfaces qui vendent des légumes venus d'ailleurs.

Distorsion fiscale et sociale

Pour Gilles Brouder, le président de l'Union des coopératives de Paimpol et Tréguier, la colère est légitime : "On trouve y compris dans les enseignes locales des produits qui viennent du sud ou même d'Espagne. On dénonce la distorsion fiscale, sociale et réglementaire. En France, il faut deux ans pour passer en bio, en Espagne, c'est six mois !"