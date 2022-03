Des tour-opérateurs étrangers séduits par leur découverte de la Corrèze et la Haute-Vienne

Après deux ans de pause, le salon professionnel international "Rendez-vous en France" accueille à nouveau des tour-opérateurs étrangers jusqu'à ce mercredi soir à Nantes. Et avant de rejoindre ce salon, certains ont fait un crochet sur des sites touristiques de Nouvelle-Aquitaine pour préparer les futurs séjours qu'ils proposeront à leurs clients. Trois tour-opérateurs, un belge, un allemand et un espagnol, sont ainsi venus passer le weekend dernier en Corrèze et en Haute-Vienne. Une visite apparemment fructueuse, comme l'explique Perrine Armandary, du Comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine.

France Bleu Limousin : Qu'est ce qui intéresse les tour-opérateurs étrangers dans l'offre touristique de nos départements et quelles ont été leurs premiers retours de ce qu'ils ont vu chez nous ?

Perrine Armandary : Leurs premiers retours à chaud était plutôt positifs et enthousiastes. Pour répondre à leurs attentes et en particulier aux attentes de leur clientèle, l'idée était de leur montrer la diversité des atouts touristiques de ces deux départements, en mixant différents aspects de l'offre touristique locale. Une découverte du patrimoine culturel et des dégustations, par exemple, notamment de liqueurs, organisée sur Brive, afin de leur permettre ainsi de piocher des éléments qui pourront constituer les circuits qu'ils organiseront pour leurs futurs clients.

Ils cherchent des circuits pour des gros groupes ou des séjours de plus petits formats ?

On est plutôt sur des groupes d'une cinquantaine de personnes, donc la taille d'un bus, avec des clientèles plutôt seniors qui ont un certain pouvoir d'achat. Ils sont intéressés plus particulièrement par toute l'offre culturelle et patrimoniale que ces territoires peuvent proposer.

On sort de deux années compliquées pour le tourisme, en tout cas pour les étrangers qui viennent en France. Est-ce que ces visites sont un bon indicateur de la reprise de l'activité touristique à l'international ?

C'est clairement un bon indicateur puisque les tour-opérateurs m'ont confirmé un intérêt de la part de leurs clients pour voyager à nouveau à l'étranger. Un certain nombre d'entre eux ont déjà des circuits qui sont complets à certaines dates, donc c'est plutôt de bonne augure. Ensuite, l'intérêt pour les tour opérateurs c'est de diversifier leurs propositions, leurs circuits. C'est aussi dans notre intérêt de leur permettre effectivement d'élargir leur offre, de façon à ce que tous nos prestataires locaux puissent s'y retrouver. C'est vrai que ces deux années ont été plutôt difficiles pour le tourisme en général, même si la nouvelle Aquitaine s'en est plutôt pas trop mal sortie, y compris sur les clientèles étrangères et en particulier des pays limitrophes. Même si, évidemment, n'était pas sur des niveaux de fréquentation comme on a pu connaître avant la pandémie.

Sachant que quand ils pensent Nouvelle-Aquitaine, ils sont essentiellement tournés vers le littoral. Mais à l'intérieur des terres, on a aussi des richesses à faire valoir et des choses à découvrir ?

Exactement. Pour donner une idée des proportions, la nouvelle Aquitaine est une région aussi grande que l'Autriche et on est bien d'accord que le littoral est un des atouts clés de la région. Mais pour nous, notre enjeu est également de montrer la complémentarité de l'offre, pour diversifier les flux touristiques vers l'intérieur. On espère effectivement que les tour opérateurs vont pouvoir rentrer en négociation avec les prestataires pour concrétiser ces itinéraires. Donc on œuvre dans ce sens et on espère effectivement que les premiers clients arriveront dès cet été en Nouvelle Aquitaine et sur ces deux départements particuliers.