Belfort n'a pas échappé à la journée d'action des agriculteurs. Ils étaient une cinquantaine à défiler dans les rues du centre ville, ce jeudi, pour sensibiliser les consommateurs à un possible accord entre l'Union européenne et quatre pays d'Amérique du sud.

Les tracteurs ne sont pas passés inaperçus, ce jeudi dans les rues du centre ville de Belfort. Une manifestation d'agriculteurs du Territoire de Belfort pour sensibiliser les consommateurs à un possible accord entre l'Union européenne et les quatre pays du Mercosur: le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Un accord qui pourrait permettre l'arrivée en France de milliers de tonnes de viandes bovines issues d'Amérique Latine. De la marchandise pas assez réglementée pour les éleveurs français.

A Belfort, ils étaient une cinquantaine, tract à la main, à tenter de dialoguer avec les passants. "Ce sont des vaches élevées aux hormones " estime Claude Monnier, éleveur dans le département. "C'est de la concurrence déloyale, nous on n'utilise pas tous ça !" En effet, les coûts de production sont moins élevés et l'élevage est intensif dans ces pays du Mercosur. Conséquence, la viande est moins chère qu'en France.

Les passants approuvent les revendications des manifestants. "S'il n'y a pas de viande française dans mon supermarché, je n'en n'achète pas !", affirme Véronique. "C'est une honte, faire venir de la viande de l'autre côté de l'Atlantique... On a ce qu'il faut en France", lance un Belfortain.

Manif à Belfort : Non au Bœuf Brésilien hormoné, de qualité sanitaire douteuse, ...

Mais 100 000 tonnes de viande bovine, cela fait 100 millions de kilos, et combien de steaks hachés ? 700 millions ? pic.twitter.com/7ldNUknUGl — FRSEA BFC (@FRSEAFC) February 21, 2018

"S'il est assez facile de savoir d'où vient le steack que l'on achète en supermarché, il est plus difficile de tracer la provenance des produits transformés, comme les conserves de raviolis. Ces produits - bons marchés - seront les premiers concernés par l'accord s'il est signé", explique Jean-Michel, agriculteur dans le département. Les négociations portent sur une augmentation du volume d'importation de boeuf sud-américain en Europe, qui passerait de 70.000 à 99.000 tonnes. Mais pour cet agriculteur, il ne faut rien céder : "pas de quotas, aucune viande bovine venue d'Amérique du Sud, l'accord doit être abandonné".

En attendant, les agriculteurs ont été reçus par la Préfecture. Et maintenant ? "Nos revendications doivent être transmises au ministère de l'Agriculture" assure Pascal Koehly. Le président de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) du Territoire de Belfort regrette que les agriculteurs français ne soient pas tenus au courant des négociations. "On risque de tomber de haut au moment de la décision."