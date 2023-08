Des trains moins chers mais (beaucoup) plus lents : la SNCF veut lancer plusieurs liaisons fin 2024

Des trains moins chers, à condition d'être patient. La SNCF envisage de lancer trois nouvelles liaisons à bas coût à la fin de l'année prochaine, entre Paris et Bruxelles, Paris et Bordeaux, et Paris et Rennes. La compagnie a déposé une demande pour exploiter ces liaisons auprès de l'Autorité de Régulation des Transports, comme l'a révélé le quotidien Les Echos . Les tarifs seraient bas et fixes, mais le trajet beaucoup plus long, à bord de vieilles locomotives Corail repeintes pour l'occasion, mais pas modernisées pour autant.

Cinq heures pour un Paris-Bordeaux

D'après le dossier déposé auprès de l'ART, le trajet entre Paris et Bruxelles durerait autour de trois heures, contre 1h22 par la ligne à grande vitesse. Les deux compagnies veulent proposer cinq allers-retours quotidiens avec des trains d'une capacité de 600 à 700 places desservant plusieurs gares intermédiaires : Creil et Aulnoye-Aimeries en France et Mons en Belgique.

Pour la ligne entre Paris et Bordeaux, dont le départ se ferait depuis les gares parisiennes d'Austerlitz ou de Bercy, SNCF Voyageurs étudie la piste de deux allers-retours par jour. Là aussi, plusieurs dessertes de gares de taille modeste sont envisagées : Juvisy, Les Aubrais, Saint-Pierre-des-Corps, Futuroscope, Poitiers et Angoulême. Le trajet total durerait entre 4h55 et 5h39 et la liaison s'effectuerait avec un train Corail, comme pour le "Ouigo train classique", pour une capacité de 720 places maximum.

Enfin, entre Paris et Rennes, SNCF Voyageurs envisage de proposer un ou deux allers-retours par jour, avec là aussi un départ depuis la gare de Bercy ou d'Austerlitz en train Corail. Le temps de parcours total durerait entre 3h50 et 4h20 et le train s'arrêterait aux gares de Pont de Rungis-Orly, Massy-Palaiseau, Versailles, Chartres, Le Mans et Laval.

Contrairement au TGV, qui voit les prix augmenter en fonction de la demande, les tarifs sont fixes et vont de 10 à 30 euros - et 5 euros pour les enfants -, avec des options pour les bagages ou les vélos.

Avec ces trois lignes supplémentaires, SNCF Voyageurs étendrait donc son offre de train lent et plus abordable baptisée "Ouigo train classique" qu'elle propose déjà sur Paris-Nantes et Paris-Lyon depuis avril 2022. La SNCF s'était donné deux ans pour évaluer le succès de cette offre. En mai dernier, elle la jugeait "très satisfaisante".