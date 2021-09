Des transporteurs viennent tester le premier camion à hydrogène sur le circuit d'Albi

Une centaine de transporteurs, des grandes marques comme Michelin, sont présents à Albi ces mercredi 22 et jeudi 23 septembre. Des entreprises qui se sont retrouvées au circuit d'Albi pour tester un camion à hydrogène pendant deux jours d'essais.

C'est une première en France et cela s'inscrit dans le projet de la Région Occitanie d'être pionnière en matière d'hydrogène. Un projet qui s'appuie sur le savoir-faire d'Albi qui travaille depuis des années sur des dossiers hydrogène au sein du circuit (avec notamment la SAFRA qui construit des bus et maintenant des autocars hydrogènes).

Vraie révolution industrielle

L'hydrogène, c'est du concret maintenant. Et cela va aller très vite promet Stéphane Ranoux de l’association France- Hydrogène "Il y a une vraie révolution industrielle qui se passe en France, à Albi. Il faut vous imaginer qu’il y a deux ou trois ans, un camion hydrogène c’était du rêve. On a eu des vélos il y a trois ans et on se demandait comment aller plus loin. Et donc aujourd’hui le camion."

Et évidemment tout le monde avait envie de tester le beau camion rouge qui a fait des dizaines de fois le tour du circuit d'Albi un camion mis au point aux Pays-Bas par André Lagendijk d' HYzon. "Un camion hydrogène, ça existe. Les transporteurs peuvent le "sniffer", le toucher ici. C'est pas pour le futur. Cela existe dans la vie réelle."

Geraud Pellat de Villedon représente Michelin pour cet essai. Michelin pour qui, demain, le transport des pneus passera sans doute par des camions à hydrogène. "Il y a beaucoup de transporteurs ici. Michelin y croit fermement comme une des solutions pour décarboner la logistique. Et c’est pour cela qu’on investi dans l’hydrogène depuis 20 ans."

La Région, la mairie d'Albi et le Département ensemble sur ce projet hydrogène. © Radio France - SM

"Le circuit d'Albi fait partie de notre patrimoine et de notre avenir." Stéphanie Guiraud-Chaumeil

Ces journées de tests, c'est évidemment une manière pour la maire d'Albi de "légitimer" le circuit d'Albi, de le rendre économiquement indispensable. Stéphanie Guiraud-Chaumeil redit son attachement à cet équipement alors qu'il est toujours attaqué par des riverains qui estiment qu'il fait trop de bruit. "Le circuit d’Albi fait partie de notre patrimoine et il fait en même temps partie de notre avenir pour son potentiel d’innovations. Il y a trois ans on roulait ici avec un vélo à hydrogène et aujourd’hui on est là avec un camion avec des capacités énormes. On était dans des projets et là on passe au concret. Autour de cette infrastructure, nous allons développer un certains nombres de tests et d’essais et donc de développement économique."

Et sur le circuit d’Albi, la ville va construire un centre des mobilités. Un espace où justement pourront avoir lieu des essais ou des homologations hydrogènes pour les transporteurs.

