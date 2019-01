Fréquentation en nette hausse dans les stations de ski des Pays de Savoie, les commerçants ravis

Une neige peu présente et dure, un climat social tendu et un pouvoir d’achat en baisse, les commerçants des stations de ski savoyardes avaient de quoi craindre ces vacances de Noël. Pourtant, la fréquentation a nettement augmenté. Reportage à Valmorel (Savoie).

Valmorel, Les Avanchers-Valmorel, France

Pour les commerçants de la station Valmorel, l’année 2019 commence sur les chapeaux de roues. Et pour cause, la période des fêtes de fin d’année a été un succès, les skieurs étant au rendez-vous.

« Cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vécu un Noël comme celui-là » se réjouit Gabriel, vendeur dans une boutique de produits locaux. « On est très content, on a très bien travaillé à Noël et encore plus au Nouvel An. Il y a eu davantage de monde que d’habitude », se félicite cette autre commerçante.

Une fréquentation en hausse

Des touristes venus en nombre, une fréquentation en augmentation, et cela un peu partout en Savoie. Selon l'Observatoire National des Stations de Montagne, dans les Alpes du Nord, 90% des logements proposés ont été occupés la semaine de Noël et 86% pour celle du Nouvel An.

Le parking est plein à l'entrée de la station Valmorel. © Radio France - Luc Chemla

« Les gens tiennent à venir, ils retrouvent du plaisir à skier, faire des achats, on sent un petit changement comparé à certaines années », constate Ambre, vendeuse dans une boutique d’équipement sportif, dans la station.

Il faut remonter à six ans pour avoir les mêmes chiffres"

La période des fêtes est un moment phare de l’année pour les commerces. Elle représente par exemple 30% du chiffre d’affaires annuel de Christophe, boulanger, «on a eu plus de monde que d’habitude. Il faut remonter à six ans pour avoir les mêmes chiffres ».

Selon lui, l’une des raisons de ce succès serait l’important enneigement de l’année dernière, qui aurait convaincu les skieurs de revenir à nouveau.

Les fêtes de fin d'année, une période cruciale pour les commerçants. © Radio France - Luc Chemla

Le beau temps pour compenser les rares chutes de neige

Mais la situation a été un peu différente pendant ces vacances. Il a peu neigé, et celle tombée s'est durcie à cause notamment des pluies. Des conditions peu évidentes mais sans conséquences sur la fréquentation pour David Lama, gérant d’un hôtel à Valmorel.

« C’est sûr que pour les grands skieurs qui veulent faire de la poudreuse, c’est difficile, mais la clientèle qui vient à Noël, ce sont des familles, et pas obligatoirement des skieurs expérimentés » et surenchérit : « Cette année, on a fait je pense, l’un des meilleurs Noël depuis que je suis ici».

Pour compenser le manque de poudreuse, la station a pu compter sur le soleil et le beau temps.

Une neige dure mais sans impact sur la fréquentation. © Radio France - Luc Chemla

L'hôtelier met aussi en avant « lecalendrier, quand la station a ouverte, les vacances ont commencé en même temps. Un jour ou deux après l’ouverture de la station on était déjà presque complet ».

Un début de saison idéal, qui devrait se prolonger, des chutes de neige sont espérées dans les prochains jours.