"Plus de vaccins et de meilleures pensions" : manifestations de retraités à Brest et Quimper

Les retraités dans la rue ce mercredi matin à l'appel de neuf organisations. Ils étaient une centaine à Brest et Quimper, pour dénoncer la baisse de leur pouvoir d'achat, mais aussi pour réclamer une vaccination anti-Covid pour tous.