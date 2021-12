Des Vauclusiens dans la manifestation nationale unitaire des retraités à Paris

Tous les syndicats de retraités CGT, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires retraités, RFP, LSR, Ensemble et solidaires et l’Union Confédérale des Retraités Force Ouvrière ont appelé à défiler. Cette journée sera la onzième mobilisation des retraités depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron.

Le mécontentement est général : hausse des prix, dégradation du pouvoir d’achat et insatisfaction face à l'’indemnité de 100 € accordée par Emmanuel Macron Les 9 organisations de retraité.e.s ont donc décidé d’amplifier la mobilisation en appelant à cette une manifestation nationale.

Ces organisations insistant sur la dégradation du système de santé pointent également la "poursuite du vieillissement de la population française" telle qu’elle est projetée dans la dernière étude publiée par l’INSEE. Quelles que soient les hypothèses retenues, le "rapport de dépendance démographique" ( c'est-à-dire le ratio entre les plus de 65 ans, majoritairement retraités, et les 20-64 ans, majoritairement actifs ) , va nettement se dégrader d'ici à 2040 : il passera de 37 retraités pour 100 actifs aujourd'hui à une fourchette comprise entre 48 et 53.

La fracture numérique et le recul des services publics dénoncés par les syndicats de retraités

Localement les syndicats vauclusiens vont faire monter des adhérents comme par exemple une quarantaine pour l'Union des syndicats Retraités CGT 84 dont Françoise Lichière est la secrétaire générale : « On a décidé de taper fort et de faire une manifestation nationale unitaire pour le pouvoir d’achat, On demande _300 euros dans l’immédiat pour tous_. Deuxièmement le système de santé, on n’a pas besoin de beaucoup argumenter quand on voit ce qui se passe avec la covid, dans l’état où sont nos hôpitaux et que l’on continue à fermer des lits malgré la crise sanitaire et troisièmement l’accès aux services publics pour tout le monde. Et puis la dématérialisation, c’est peut-être bien pour des aspects écologiques, mais je pense que l’on ne peut pas d’un seul coup tout basculer sur internet. Pour nos anciens et pas que nos anciens parce que même parmi les jeunes il y en a à qui cela pose des problèmes. »

La Manifestation nationale unitaire de tous les syndicats de retraités partira à Paris de la place Denfert Rochereau à 13h30 pour défiler jusqu'aux Invalides.