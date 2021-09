Des véhicules utilitaires à hydrogène produits à Mulsanne

Depuis le mois de juillet, la société Powidian basée en Indre-et-Loire et spécialisée dans l'hydrogène vient d'implanter une nouvelle filiale de son entreprise à Mulsanne. Intitulée "Mulsanne Mobility" cette nouvelle antenne Sarthoise va principalement se spécialiser dans la construction de véhicules utilitaires à alimentation hydrogène. Un projet qui se fait en lien avec la société Sarthoise LMI installée au Mans depuis 2019, spécialisée dans les systèmes de mobilité innovant.

Quatre véhicules utilitaires commandés par la ville du Mans

Les véhicules utilitaires en cours de création sont destinés aux particuliers mais surtout aux municipalités. La ville du Mans en a déjà commandé quatre. Des véhicules urbains beaucoup plus pratiques et avec une autonomie plus importante selon le président de Powidian, Jean-Marie Bourgeais. " Le véhicule ressemblera à une petite camionnette avec une cabine deux places à l'avant et avec un plateau à l'arrière pour pouvoir mettre du matériel. L'autonomie sera beaucoup plus importante, et l'hydrogène pourra notamment augmenter l'autonomie des équipements à transporter contrairement au véhicule classique". Pour l'instant _l_e groupe Powidian annonce une commercialisation de 30 à 40 utilitaires d'ici 2023/2024. La société recherche d'ailleurs 80 nouveaux salariés sur le site de Mulsanne, pour assurer le développement progressif de son activité.