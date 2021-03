Des vêtements du monde entier retrouvent une seconde vie à Rouen

"Bernard Graf est un visionnaire", explique d'emblée Eric Rey, le directeur retail (vente au détail) du groupe Eureka Fripe. Le chef d'entreprise a démarré son affaire en 1974 avec un magasin à Rouen, puis trois et très vite il s'est lancé dans le gros. Eureka Fripe, qui compte aujourd'hui 250 collaborateurs, est un intermédiaire entre les usines de retraitement de vêtements et la clientèle de particuliers.

Trois à quatre conteneurs, acheminés par camion, sont déchargés chaque semaine dans les entrepôts d'Eureka Fripe, situés en bord de Seine à Amfreville-la-Mi-Voie. Ce qui représente environ 50 tonnes de vêtements, arrivés des cinq continents. Ils sont ensuite stockés dans des ballots en plastique, empilés les uns sur les autres. Dans ces entrepôts qui font près de 24.000 m², il y a environ 12 millions de pièces entassées. Certaines sont là depuis plus de 30 ans mais, comme dit Eric Rey, la mode est un éternel recommencement. Illustration avec le jean taille haute, type 501, qui il y a 10 ans était totalement has been : "On a acheté [à l'époque] des quantités industrielles de jeans comme le 501, et ça tombe bien parce que depuis 4 ans tout le monde ne veut porter que du taille haute."

Environ 12 millions de pièces sont stockées dans les entrepôts d'Eureka Fripe. © Radio France - Anne Bertrand

Le lieu névralgique à Eureka Fripe, c'est la salle de tri, où les clients fouillent pour trouver des pépites. David a un magasin de fripe américaine dans le sud de la France, et il ne regrette pas son déplacement à Amfreville-la-Mi-Voie : "On vient ici parce que c'est un des plus gros en Europe et il y a de la belle marchandise." Les clients sont aussi des stylistes, qui viennent s'inspirer pour leurs futures collections, et des costumières de cinéma. Dans le film Mesrine, par exemple, il fallait des vêtements typiques des années 70 ; ils viennent tous d'Eureka Fripe.

Dans la salle, se trouve également Jeremy. Lui est employé pour trier les pièces. Ce jour là, il est préposé aux vêtements de sport : maillots de foot, de basket, tee-shirts de marque... qu'il dispatche dans différents cylindres face à lui. Jérémy travaille ici depuis 9 ans mais il est tombé dans la fripe tout petit : "J'ai eu la chance d'avoir un père qui connaissait le boss et un oncle qui travaillait ici donc j'ai toujours baigné là dedans." Devenu grand, il est toujours à l'affût d'une nouvelle pépite : "Ce qui me plaît, c'est de trouver une perle rare que je n'ai pas eu la chance d'avoir quand j'étais petit ou de récupérer un maillot de basket que je voyais à la télé."

Ouverture d'un magasin de plus de 700 m² à Paris

Une fois triée, une partie de la marchandise part aussi dans les 25 boutiques Kilo Shop et Hippy Market, qui sont des succursales ou des franchisés d'Eureka Fripe. Des employés sont justement en train de remplir un camion en partance pour Rennes, où une boutique Kilo Shop doit ouvrir dans les jours qui viennent. D'autres ouvertures sont prévues à Strasbourg, Lyon et La Défense. Toujours à Paris, un magasin de plus de 700m² doit ouvrir prochainement ses portes du côté de la place de la République. C'est dire combien le déjà porté est en vogue dans le prêt à porter.

En pleine crise écologique, un tel développement n'a rien de surprenant. L'industrie de la mode est la 2ème la plus polluante au monde, rappelle Eric Rey : "Quand vous faites un jean, ça représente 9.000 litres d'eau. Il y a aujourd'hui dans la clientèle une prise de conscience éco-responsable." Toujours dans cette logique de vêtement durable, Eureka Fripe a aussi une activité de upcycling. En bon français, ça signifie faire du neuf avec du vieux. C'est Béatrice, derrière sa machine à coudre, qui officie. Elle coupe des chemisiers en soie pour en faire des crop top, ces petits hauts qui s'arrêtent au dessus du nombril. Elle a aussi fabriqué des sweat-shirts avec des écharpes de supporters de foot. "Il n'y a que nous qui le faisons!", raconte Béatrice en riant, toute fière.

Eureka Fripe fait aussi du upcycling. Ici, des sweats fabriqués à partir d'écharpes de supporters. © Radio France - Anne Bertrand