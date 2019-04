Des vide-bistro pour le café La Route est Belle d'Auxerre, qui fermera fin mai après 83 ans d'existence

Auxerre, France

Cédé à un concessionnaire, le Groupe Jeannin Automobiles, l'établissement La Route est Belle, véritable vestige de la mémoire locale, sera détruit pour laisser place à un parking. Une décision prise après la longue convalescence de la propriétaire, Martine Beau, dont les soucis de santé l'ont déclaré inapte au travail. La petite maison, située au 32 avenue Charles-de-Gaulle, au nord d'Auxerre, était fermée depuis le mois de novembre.

Mais un vide-bistro est organisé durant trois jours pour vendre les derniers souvenirs de ce café familial planté au bord de l'ancienne Nationale 6, et qui reste encore ouvert le vendredi soir et le samedi, jusqu'à sa fermeture définitive le 31 mai.

On peut trouver toutes sortes de choses au vide-bistro de La Route est Belle. Les chineurs mais aussi les habitués du café s'y pressent pour repartir avec un morceau d'histoire auxerroise. © Radio France - Nicolas Fillon

On peut y trouver des verres, des chaises, des tables, des parasols, des affiches, et pas mal d'objets publicitaires dans le lot, siglés de marque de boissons par exemple. Mais aussi des livres, des bibelots, et même des écharpes et t-shirts de l'AJA !

Trois vide-bistro au menu

C'est samedi 20 avril qu'avait lieu le premier des trois vide-bistro de La Route est Belle. Et presque tout est parti en même pas quelques heures. "Franchement, ça se passe vraiment trop bien, on n'aurait pas cru attirer autant de monde que ça", reconnaît Martine Beau, qui a repris le café familial il y a 32 ans.

C'est là que cette dame au visage souriant, assise en train de tenir les comptes, est née. Plus précisément dans la chambre de l'étage. Avant elle, sa mère, et sa grand-mère paternelle, fondatrice de La Route est Belle le 1er août 1936, "le premier jour des congés payés", étaient derrière le même comptoir. L'établissement a même ouvert dès 1933 sous l'appellation "Ventes de boissons hygiéniques à boire sur place". "C'était très culotté à cette période qu'une femme ouvre et tienne un bar alors que la fréquentation était surtout masculine", poursuit Martine Beau.

Martine Beau, 32 ans derrière le comptoir de La Route est Belle, vend avec un petit pincement au cœur les objets qui ont marqué son existence et celle du café auxerrois, ouvert en 1936. © Radio France - Nicolas Fillon

Et il en a vu passer des époques, le café de quartier. Lors de sa création, l'avenue Charles-de-Gaulle n'existait pas. "C'était la route de Paris, relate la propriétaire de La Route est Belle. C'était la route des vacances, avec beaucoup stations-essence à côté. C'était là que les automobilistes faisaient le plein, et venaient nous voir pour prendre le déjeuner. C'était l'âge doré des cafés-bars en France."

Les gens deviennent nostalgiques (Martine Beau, propriétaire de La Route est belle)

"Les rencontres de ce premier vide-bistro sont aussi très sympathiques, très émouvantes pour moi, relate celle qui a pu compter sur l'aide de son mari, bientôt retraité, pour tenir la boutique lorsqu'elle était en arrêt de travail. Les gens prennent conscience d'un seul coup que l'existence de notre établissement a marqué la ville d'Auxerre, et se rendent compte que ça va disparaître. Ils deviennent nostalgiques."

La vaisselle du café, mise en vente pour des prix dérisoires, a été très prisée lors du premier vide-bistro de la Route est Belle. © Radio France - Nicolas Fillon

Pour Martine Beau, c'est "une fierté" de voir les objets mis en vente à des prix dérisoires partir aussi vite. "Peut-être que cela veut dire que les gens nous ont apprécié, suppose-t-elle. On espère avoir marqué une période de la ville d'Auxerre. Et on essaye de faire en sorte que tout le monde reparte avec quelque chose."

Les habitués fidèles au rendez-vous

Et parmi les gens croisés lors de ce premier vide-bistro, on a vu passer quelques brocanteurs, mais aussi beaucoup d'habitués de La Route est Belle. Comme ce monsieur et sa femme qui repartent avec des assiettes d'une marque de bière lorraine. "C'est dommage que vous partiez, on est un peu triste, souffle-t-il. Moi, je me souviendrai toujours du 16 avril 1992."

"Cette date-là, sa femme était en train d'accoucher à la polyclinique, raconte Martine Beau. Et ça se passait très mal. Le personnel de la polyclinique l'a renvoyé ici, pour manger un sandwich et boire un café. Il est venu le jour de la naissance de sa fille, et c'était un grand souvenir pour lui. C'est pour ça qu'il a tenu à être là aujourd'hui. Il y a tout un tas d'anecdotes qui reviennent aux gens."

Ces verres à cognac n'étaient pas encore vendus, samedi 20 avril, à midi, lors du premier vide-bistro de La Route est Belle... Ont-ils trouvé preneur ? © Radio France - Nicolas Fillon

Pas mal de clients réguliers se pressent donc pour le vide-bistro. "En 32 ans, on ressort avec beaucoup d'amis, sourit Martine Beau. C'est poignant, c'est difficile pour moi de tourner la page. C'est un vrai crève-cœur. Mais il faut être forte. Et puis, on ne s'en va pas d'Auxerre, on reste dans le coin. On va pouvoir revoir certaines personnes. On y tient."

Ce bar faisait partie du paysage d'Auxerre (Xavier Choiral, ancien patron des Ambulances Auxerroises)

Verres à pastis et à bière en main, Xavier Choiral, ancien patron des Ambulances Auxerroises, n'est pas un habitué de La Route est Belle. Il s'y est pourtant rendu pour "venir chercher un petit souvenir de l'endroit". Il ajoute : "Je ne suis pas du tout client de ce bar, je n'y vais jamais de manière générale, mais quand on passait devant, on regardait toujours ce qu'il s'y passait. Je suis ancien transporteur de personnes, et je sais que pour beaucoup de mes confrères, c'était le rendez-vous des taxis du coin. Il y a une petite nostalgie quand on y repense."

La disparition de La Route est Belle au profit d'un parking ? "C'est vraiment dommage, soupire Xavier Choiral. C'est vrai que ça fait mal au cœur. Ce petit bar faisait vraiment partie du paysage d'Auxerre, une adresse incontournable. J'ai 62 ans, je l'ai toujours connu, avec ses transformations. Enfin... C'est la grande roue qui tourne. On ne peut pas l'arrêter."

Il reste encore deux vide-bistro, les mercredis 1er et 8 mai, avant la fermeture définitive de La Route est Belle, prévue le 31 mai prochain. © Radio France - Nicolas Fillon

Pour les deux derniers vide-bistro, prévus les mercredis 1er et 8 mai, de 8h à 18h, à quoi s'attendre ? "On a d'autres objets que l'on a pas eu le temps de mettre en place pour la vente, livre Martine Beau. Mais il y en aura moins que pour le premier vide-bistro. Mais il y aura de quoi faire le plein de souvenirs." Avant de définitivement baisser le rideau.