Des vigiles de nouveau déployés dans le centre-ville de Montpellier pour l'acte XIX des gilets jaunes

La chambre du commerce et de l'industrie (CCI) de l'Hérault redéploie 130 vigiles dans l'Écusson de Montpellier samedi 23 mars. Les commerçants craignent un acte 19 des gilets jaunes très violents et tentent coûte que coûte de faire revenir les clients dans les rues du centre-ville.

La Chambre du commerce et de l'industrie a tenu une conférence le jeudi 21 mars.

Montpellier, France

Les kiosques détruits, les vitrines explosées, les rues en feu à Paris : ces images ont fait très peur aux commerçants de Montpellier. La Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) va remettre en place 130 vigiles devant les enseignes de l'Écusson. La CCI réinvestit donc 20.000 euros pour déployer ces agents de la société Force SUD.

Offrir de la sérénité aux commerces

"Aujourd'hui ce n'est plus possible : c'est intenable, je dis stop." André Deljarry, président de la CCI a tenu à remettre en place le système qu'il considère comme efficace . "On nous a dit que l'on avait eu de la chance la première fois que les vigiles étaient mis en place. Ce que je constate c'est simplement qu'il y a eu beaucoup moins de casse que d'habitude." Les 130 agents vont devoir surveiller les près de mille commerces de l'Écusson de 12h30 à 19h30.

"Avec les 4 coordinateurs, il faut dire que Montpellier sera surveillée" - AndréDeljarry, président de la CCI de l'Hérault

Centre-ville sous surveillance

Une ville "surveillée" mais les vigiles seront spectateurs : ils ne pourront pas intervenir en cas de casse ou d'agression. "Si ça peut refaire venir du monde, c'est déjà pas mal" pour Odette Daudé, présidente de l'association des commerçants de l'Écusson. "Le bateau coule : on n'a rien qui vient de la mairie, tout le monde est choqué. Dans les autres villes, les maires mettent en place la gratuité des parkings, des transports en commun. Ici, rien."

L'association a envoyé une lettre au maire et au préfet, restée sans réponse pour le moment. Sandrine, commerçante rue de la Loge est pessimiste : "Je n'ai rien contre le mouvement des gilets jaunes, mais certains se sentent tellement méprisés qu'ils veulent couler et emporter tout le monde avec eux."