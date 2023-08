Vignoble nantais : un domaine produit "Phénomène", la première cuvée de vin blanc sans alcool

Au domaine de la Grenaudière, à Maisdon-sur-Sèvre, les vignerons Mathilde Ollivier et Stéphane Cottenceau viennent de sortir une cuvée "Phénomène" un peu particulière : 5.000 bouteilles d'un vin blanc sans alcool. La première du Vignoble nantais. Ça représente environ 2% de leur production, pour conquérir de nouveaux clients à la recherche de boissons sans alcool, mais aussi les amateurs de Muscadet curieux de tester.

ⓘ Publicité

Pas d'alcool, mais les arômes fruités du Muscadet

Visuellement, la bouteille est la même qu'une bouteille de Muscadet et la couleur est également identique. En sentant la cuvée "Phénomène" une première fois, ça ressemble, là-encore à s'y méprendre un un vin blanc. En revanche, la différence se retrouve dans le goût. "C'est très frais, très surprenant et déstabilisant parce qu'on a, puisqu'on a enlevé la trame structurelle du vin qui est l'alcool, mais on garde le côté acidulé qu'on a sur le Muscadet avec la poire, les fruits blancs et les agrumes", explique Stéphane Cottenceau.

Une façon aussi de dépasser le fossé alcool/sans alcool que l'on peut parfois ressentir à table, "puisqu'avec le verre et la bouteille, on trinque tous ensemble autour de la table". "Nous avons eu plusieurs fois des demandes de clients qui ne consomment pas d'alcool", ajoute le duo de vignerons. Pour l'ancien vigneron du domaine Jean-Luc Ollivier, qui a laissé la place à Stéphane et sa fille Mathilde il y a deux ans, c'est donc l'occasion de s'ouvrir à une nouvelle clientèle : "C'est une autre facette du cépage Melon vu qu'on perd le côté alcool, mais il faut savoir évoluer."

Stéphane Cottenceau et Mathilde Ollivier ont repris le domaine géré jusqu'alors par le père et l'oncle de cette dernière il y a deux ans. - Domaine de la Grenaudière

Pour cette cuvée, les vignerons ont donc créé un vin avant de le faire désalcooliser pour le mettre en bouteille. Un processus qui coûte deux fois plus cher que pour la production d'un vin. Les bouteilles de la cuvée "Phénomène" sont vendues 11 euros au domaine. Proposées aussi la Cave parallèle, qui ne propose que du sans alcool sur l'île de Nantes, le gérant Jérôme Cuny en a vendu "une douzaine en deux jours", et confirme un engouement pour le sans alcool.

"Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une demande assez forte qui, je l'espère, permettra aux gens de passer du vin désalcoolisé au vin, parce qu'on reste vigneron avant tout", conclu Stéphane Cottenceau.