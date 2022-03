Des vignerons des Pyrénées-Orientales lancent du vin... en canette !

Plus besoin de tire-bouchon pour le pique-nique sur la plage ou au milieu de la randonnée. Depuis quelques semaines, le domaine de Modat, à Cassagnes, dans les Pyrénées-Orientales, commercialise du vin en canette. "L'idée est de proposer une consommation plus insolite d'un vin de qualité sur des moments d'aventures comme des parties de pêche ou des journées de ski", raconte Luca Espilondo, salarié du domaine Modat et à l'origine du projet. "Et l'aluminium ne change absolument pas le goût. Sans compter que contrairement au verre, il se recycle entièrement."

Ce domaine de la vallée de l'Agly qui produit pourtant des vins haut-de-gamme n'a visiblement pas hésité. "Les frères Modat sont des vignerons de talent qui incarnent la jeune génération et qui n'ont pas peur de casser les codes". Quentin et Louis Modat ont aussi déjà lancé des couverts végétaux.