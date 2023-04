"Des vins qu'on ne peut pas trouver ailleurs", chaque année à Louverné le caviste créé sa propre cuvée

Chaque année, Patrick Barreau, caviste-sommelier à Louverné près de Laval, confectionne lui-même sa cuvée unique, de rouge, de blanc et de rosé, avec son ami vigneron Nicolas de Saint-Exupéry, installé dans l'Hérault. La cuvée 2023 a une particularité cette année. "L'idée, c'était au lieu d'aller sur place dans les vins du pays de Caux du côté de Pézenas, mon ami Nicolas est venu dans ma cave."

ⓘ Publicité

Assembler des cépages

Ici même dans le magasin de Louverné, Nicolas de Saint-Exupéry, Patrick Barreau et quelques clients ont élaboré des assemblages de cépages pour créer la cuvée de Patrick. "On a pris plusieurs cépages de blancs, plusieurs cépages de rouges et on a positionné les cépages dans une éprouvette avec différents pourcentages. Ensuite, on a goûté et on a validé cette fameuse cuvée."

Comme la cuvée 2022, celle de 2023 est composée de vin blanc, rouge et rosé. © Radio France - Selma Riche

Patrick Barreau insiste : on parle bien d'assemblages et non de mélanges. "Mélanger, c'est mettre n'importe comment. Là, on a bien mis par pourcentage. C'est pour ça que c'est compliqué de faire les assemblages." Par exemple, pour le rouge, les deux amis ont mis du mourvèdre, du syrah et du grenache. Ils ont aussi créé des assemblages de blanc et de rosé. "Rare sont les sommeliers qui font eux-mêmes leurs assemblages, note Patrick Barreau. Ce sont des vins que les clients ne vont pas retrouver ailleurs : c'est la cuvée de Patrick."

Il faudra attendre mi-juin pour découvrir la cuvée de Patrick 2023, avec modération.