Des vins sans alcool made in Biterrois exportés dans le monde entier

Une jeune entreprise biterroise Le Petit Béret s'est lancée il y a trois ans dans la commercialisation de bouteilles de vin sans alcool. Ces vins rouge, blanc ou rosé issus de plusieurs cépages sont le fruit de cinq années de recherche avec l'INRA (Institut national de la recherche agronomique).

Une innovation technologique

La société est née en 2012 à Béziers à la pépinière d'entreprise Innovosud. Le vin made in Biterrois, issu de l'agriculture biologique, a été créé par deux amis : Fathi Benni, un ingénieur agroalimentaire, et Dominique Laporte, élu meilleur sommeliers de France en 2015, et installé à Perpignan. En mars 2020, ses fondateurs décident d'installer leur laboratoire de recherche et de développement à Nissan-lez-Enserune, à une dizaine de kilométrés de Béziers. Le Petit Beret emploie aujourd'hui 16 salariés.

Un vin issu de l’agriculture biologique, sans aucun ingrédient d’origine animale, sulfites ni conservateurs

Les raisins importés de nombreux vignobles français sont transformés et embouteillés à Carcassonne, dans l'Aude "Contrairement à d’autres marques de boissons sans alcool, notre procédé de fabrication ne comporte ni désalcoolisation, ni fermentation, vous garantissant ainsi aucune trace d’alcool", expliquent les associés.

"On a créé un procédé qui nous permet, en se basant sur le moût de raisin, de transformer le raisin et d'obtenir des qualités aromatiques."

''5 ans auront été nécessaire pour mettre au point un procédé totalement innovant'' explique Fathi Benni, Copier

24 références de boissons non alcoolisées...

Depuis quelques années, les rayons des grandes surfaces ont vu arriver de plus en plus de références de "boissons alcoolisées sans alcool". Bières, vins, pastis et même whisky : tous les alcools sont désormais déclinés en version sans alcool. Avec les panachés, les bières sans alcool représentent aujourd’hui 8% des ventes de bière en France.

... vendues dans 35 pays dans le monde

Un million de bouteilles ont été vendues en 2020 à l'international. La Scandinavie et la France sont les deux plus gros consommateurs de vins sans alcool. Fort de ce succès, le Petit Beret ne compte pas en rester-là. La société a l'intention de produire quatre millions de bouteilles en 2021 afin de répondre à la demande et de conquérir de nouveaux marchés.

Le Petit Beret qui fabrique aussi de la bière sans alcool, poursuit ses recherches et devrait commercialiser des spiritueux courant 2021.

Fathi Benni, un des créateurs du Petit Beret © Radio France - Stéfane Pocher