Des visites virtuelles à 360° de biens immobiliers : Immersion 3.0 à Dax

Franck Poirier est agent immobilier depuis 16 ans. C’est d’ailleurs son métier qui l’a conduit à monter cette nouvelle entreprise basée à Dax, pour vendre encore mieux les biens immobiliers. Avec son meilleur ami, Gregory Rabiant, il a créé Immersion 3.0. Son associé est pilote de drone, pour des visionnages aériens. Le concept : aider les particuliers et les professionnels dans les prises de vue et le digital.

Avec tous les confinements, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, cela permet à tous les agents immobiliers et les commerces qui veulent se développer, d’avoir une vision sur leur activité.

Prestation partout en France

L’entreprise landaise existe depuis 6 mois et elle voit grand : elle peut intervenir sur tout le territoire pour mettre en avant les biens immobiliers. C'est ce qui est de plus en plus demandé, confirme le créateur d’Immersion 3.0, Franck Poirier, et avec le confinement il faut se démarquer : c’est une nouvelle façon de voir les maisons, appartements et autres propriétés. A travers ces visites virtuelles à 360°, en immersion total, les acheteurs potentiels peuvent se déplacer à l’intérieur de la maison ou du local commercial – ce type de prestation peut s’adresser aussi pour des commerces.

« Pour le secteur immobilier, c’est un gros plus », explique Franck Poirier. Le fait d’envoyer un lien à des personnes à l’autre bout de la France, cela permet un gain de temps, cela offre la possibilité de voir le bien à plusieurs reprises. Les clients peuvent se projeter plus facilement. Après une première visite virtuelle, selon le créateur d’Immersion 3.0, cela débouche à 95% sur une proposition d’achat au prix.

