Des voitures plus propres grâce à une entreprise de Saint-Étienne

L'entreprise stéphanoise HEF est à l'origine du projet "Imotep" qui veut réduire les émissions de CO2 et la consommation de carburant des voitures. Le territoire de la Loire est à la pointe dans ces domaines. 15 millions d'euros vont être investis dans ce projet porté par le territoire ligérien.

15 millions d'euros vont être investis dans un projet porté par l'entreprise stéphanoise HEF (Hydromécanique et Frottement). C'est le projet "Imotep", son objectif est de rendre les voitures plus propres. Les voitures ne seront pas construites ici dans la Loire, en revanche l'entreprise HEF se charge de réduire la consommation de carburants et d'émissions de CO2.

Entre 150 et 400 créations d'emplois d'ici 5 ans

Florence Garrélie est la directrice du laboratoire Hubert Curien installé à Saint-Etienne, unité mixte de recherche de l'Université Jean-Monnet de Saint-Etienne et du CNRS. Elle estime que c'est un projet aussi important localement que nationalement : "Le premier objectif du projet est de réduire les émissions de CO2 des voitures du grand public, ce qui permettra de diminuer la consommation de carburant, essence ou diesel."

Les compétences et l'excellence scientifique et technique sont présentes dans la Loire, c'est pour cela que le projet a pu voir le jour et rayonner dans le département. Florence Garrélie insiste sur le deuxième intérêt du projet : "Il y aura un impact sur la création d'emplois sur le territoire, pour le partenaire industriel du projet et des sous-traitants dans la région". D'après l'entreprise stéphanoise HEF, qui porte ce projet pour des voitures plus écologiques, il pourrait y avoir entre 150 et 400 créations d'emplois entre 2017 et 2021.