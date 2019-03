Des vols supplémentaires au départ de l'aéroport de Poitiers-Biard

L'aéroport de Poitiers-Biard met en place des vols supplémentaires en juin prochain : des vols de la compagnie Ryanair à destination de Marseille, Porto, Londres, Marrakech, et Dublin.

Biard, France

L'aéroport de Poitiers-Biard met en place des vols supplémentaires en juin prochain : des vols de la compagnie Ryanair à destination de Marseille, Porto, Londres, Marrakech, et Dublin.

Des vols de Ryanair avec navettes

Et pour achever de convaincre les voyageurs de décoller à Biard, le syndicat mixte Mixte de l’Aéroport a décidé de mettre à disposition un service de navettes régulières pour 4 euros le trajet : un bus de 17 places stationné en gare routière pour des départs deux heures avant l'embarquement. Les retours se feront une heure après l'atterrissage, avec arrêts sur le viaduc Léon Blum et au pôle Notre-Dame. Les navettes ne sont pas proposées pour les vols de Lyon et Ajaccio.

Détails des vols supplémentaires