Des yaourts bons très longtemps

Les yaourts sont les produits laitiers préférés des Français. 60 Millions de consommateurs a enquêté sur leur qualité

En France nous mangeons 29 kilos par an et par personne de produits ultrafrais une catégorie qui regroupe les yaourts, les laits fermentés les fromages frais, les desserts lactés frais et les crèmes fraîches. Et rien que pour les yaourts il existe des centaines de référence différentes dans les rayons. Avec trois fabricants principaux Danone, Yoplait et Lactalis qui fournissent 90 % des yaourts que nous consommons. Il faut savoir que le yaourt est défini par des règles très strictes : il doit contenir au moins 70 % de lait auquel on a ajouté deux bactéries lactiques. Il doit en contenir au moins 10 millions par gramme. Pour s'affranchir de ces critères, les industriels rebaptisent leurs produits spécialités laitières.

Ont-ils tous les mêmes qualités ?

Selon 60 millions, les yaourts nature tiennent leurs promesses quand les fabricants y ajoutent de la vitamine D. Pas de problème en ce qui concerne la qualité microbiologique.Même quand ils ne sont pas allégés, ils contiennent peu de gras et peu de sucre. Ceux qui sont fabriqués avec du bifidus n'ont pas droit à l'appellation yaourt et ne contiennent pas de vitamine D. Quant aux yaourts au fruits, il sont censés contenir au moins 5 % de fruit c'est à dire l'équivalent d'une demi fraise par pot mais certains n'arrivent même pas à ce faible niveau. Du coup pour compenser, les industriels y mettent du sucre, parfois sous forme de saccharose ou de sirop de glucose fructose, des arômes pas toujours naturels et des additifs. Donc à éviter. Seule exception les yaourts aux fruits bio qui ne contiennent qu'un additif, naturel.

Le magazine a aussi testé les dates limites de consommation

Et c'est la grande surprise. L'association a fait le test une semaine après la date limite, puis deux semaines après la date limite et enfin trois semaines après la date limite.... Elle mesuré le taux d'acidité et la qualité microbiologique. Résultats : tous les yaourts, blanc ou aux fruits, étaient en parfaite condition trois semaines après .. signe que cette date ne correspond à rien de scientifique. Il n'y a d'ailleurs aucune règle pour fixer cette date. Les fabricants font comme ils veulent. Attention il s'agit bien des yaourts et pas des autres produits à base de lait. Dans tous les cas, il faut éviter de manger un yaourt dont l'opercule est gonflé, qui sent mauvais ou qui a des traces de moisi.

Dominique Esway