"Le Pti Creusois" un yaourt local à l'assaut des grandes surfaces

A Gouzon, la laiterie de la Voueize se lance dans la production de yaourts. Elle veut en commercialiser plus de 800 mille dans l'année et embauche 3 personnes. On trouvera "Le pti Creusois" dans le Limousin et dans le secteur de Montluçon.