Des yaourts des Pyrénées-Orientales médaillés au salon de l'agriculture de Paris

Les responsables de la coopérative Cimelait n'ont pas fait le voyage d'Err jusqu'à Paris pour rien. Première participation au salon international de l'agriculture et premières médailles. "Nos yaourts nature, vanille et brassé à la framboise mais aussi la faisselle ont tous les quatre été primés", se félicite Laurent Allard, le responsable commercial et logistique de Cimelait, invité de France Bleu Roussillon ce mercredi. "De quoi, on espère, augmenter les ventes..."

Fondée en 2016 pour aider et pérenniser l'élevage en Cerdagne et en Capcir, la coopérative Cimelait transforme aujourd'hui 400.000 litres de lait par an. C'est huit fois plus qu'au début. Les produits Cimelait se vendent aujourd'hui dans la plupart des supermarchés et épiceries des Pyrénées-Orientales mais la coopérative a aussi décroché des contrats avec des cantines scolaires et des EHPAD. La coopérative continue aussi de tisser sa toile dans les autres départements de la région.