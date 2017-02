Désertification des centres-villes : "Marseille est la grande ville française qui en souffre le plus"

Ce mardi 28 février, les Assises pour la revitalisation des centres-villes se tiennent à Paris pour tenter de lutter contre un phénomène qui s'accroît : leur désertification. Cela concerne les zones rurales depuis des années. Les villes "moyennes" aussi. Mais Marseille n'est pas épargnée.

Ce 28 février se tiennent à Paris les Assises sur la revitalisation économique et commerciale des centres-villes. Des cœurs de ville menacés de désertification et qui se vident peu à peu de leurs commerces et de leurs clients, au profit des centres commerciaux à la périphérie des villes. Les causes sont multiples : facteurs sociaux, économiques, prix des parkings, augmentation des loyers, retrait des services publics. Si le phénomène touche la plupart des villes de taille moyenne, il frappe aussi Marseille, ce qui est plus surprenant.

Marseille ressemble davantage à une ville de 50 000 habitants

Pour le journaliste Olivier Razemon, auteur du livre "Comment la France a tué ses villes", Marseille est un cas à part : "Effectivement, Toulouse, Strasbourg ou Bordeaux sont moins touchées par la désertification. Marseille est un peu l'exception dans les grandes villes en France. Du point de vue de la vacance commerciale d'une part mais aussi du point de vue de la vacance de logement.

Mais aussi du fait que les plus riches sont en-dehors de la ville alors que dans les grandes villes, il y a aussi des populations riches à l'intérieur du centre-ville. La structure de Marseille ressemble plus à une ville de 50 000 ou 100 000 habitants ou à Bruxelles".

L'argument des nombreux touristes estivaux n'est pas valable.

Le phénomène s'explique par de multiples causes pour Olivier Razemon : "l'étalement urbain permanent que l'on connait depuis une cinquantaine d'années et qui conduit notamment les grands distributeurs à construire de très nombreux centres commerciaux périphériques et ça continue !

Sans aucune commune mesure avec les besoins de consommation. Et encore plus dans les Bouches-du-Rhône qu'ailleurs avec l'argument de la grande distribution de la présence de nombreux touristes estivaux alors qu'en fait il n'y en a pas besoin de plus".

Dans ce modèle, la vie se fait en-dehors de la ville

Cela finit par asphyxier les villes et leurs commerçants selon le journaliste : "Cela joue aussi sur la manière de vivre la ville : quand tout se retrouve à l'extérieur, les gens restent à l'extérieur pour le travail, le logement, les loisirs et le commerce. La vie se fait en dehors de la ville".

Et de faire sur un parallèle étonnant : "Je suis désolé de comparer Marseille à Vierzon mais parfois on a des choses assez similaires même si Marseille a énormément d'atouts et pourrait faire beaucoup de choses pour s'en sortir".

200 000 habitants dans le centre-ville : l'atout marseillais

Et de citer, pour faire bouger les lignes, l'amélioration des transports, le nombre élevé d'habitants dans le centre-ville (200 000) - premiers consommateurs - à ne pas négliger, faciliter le déplacement des piétons (trottoirs, poussettes, etc...). Il résume et conclut : "il faut mettre en place un espace public de qualité attractif, avoir envie de profiter de la ville, la découvrir, s'y promener".