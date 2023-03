Désertification rurale : "Bien vivre dans les territoires c'est le plus important"

La désertification rurale n'est pas une fatalité en Gironde, on peut agir explique Laurence Rouède "c'est une responsabilité collective et la région s'engage pour accompagner les maires ruraux, le plus important c'est de bien vivre dans les territoires. On propose un contrat de confiance aux maires, et en particulier aux maires ruraux de la Gironde, de la Nouvelle Aquitaine de façon générale, pour travailler ensemble avec des projets, des axes stratégiques de revitalisation détaille la vice présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge du développement et de l'équité des territoires et des contractualisations. Et puis on va s'engager pour trois ans, trois ou quatre ans, donc on va leur donner de la visibilité sur comment la région peut les accompagner, sur des projets qui sont importants pour eux."

Ce mardi , le contrat "Cœur Entre-Deux Mers" a été signé avec ses cinq intercommunalités : les Portes de l'Entre Deux Mers, le Créonnais, les Coteaux Bordelais, les Rives de la Laurence, les Rurales de l'Entre Deux Mers. Une maison de santé est en train d'être construite à Blasimon . Et ces aides fonctionnent selon le maire de Targon, il explique que grâce à un précédent Contrat la commune a pu bénéficier elle aussi d'une subvention pour réhabiliter l'ancienne poste. "Il n'y a pas d'enveloppe prédéfinie développe Laurence Rouède : "donc en fait, chaque fois qu'un projet correspond à des enjeux que l'on partage entre la région et les maires, et qu'ils ont vocation à se réaliser soit en 2023, 2024, 2025, ils vont être financés sur les contrats passés en Gironde. Ça a été plus de 10 millions d'euros d'investissements, on finance pas que les projets, on finance aussi de l'ingénierie, c'est à dire des gens qui vont aider les maires à faire sortir leurs projets."

