Désormais en Loire-Atlantique, les Restos du Cœur font des distributions itinérantes

"C'est une première en Pays-de-la-Loire et en Bretagne", assure Joseph Hamon, responsable départemental adjoint des Restaurants du Cœur de Loire-Atlantique. Depuis la fin de semaine dernière, l'association compte dans le département un 34e centre de distribution, et il est un peu particulier, puisqu'il bouge. Il roule même ! L'association s'est équipée d'une camionnette avec étagères, congélateur et réfrigérateur pour assurer des permanences dans cinq communes où elle n'a pas de local.

"On va vers les invisibles de la ruralité" - Joseph Hamon des Restos du Cœur 44

Ces cinq communes sont sur un territoire assez éclaté et se sont des communes situées en milieu rural : Héric, Herbignac, Saint-Joachim, Blain et Notre-Dame-des-Landes. "L'idée du camion, c'est de pouvoir aller là où nous avons ce que nous appelons une zone blanche. Beaucoup de personnes à aider, mais peu de personnes qui viennent à l'heure actuelle car la distance pour aller dans l'un de nos centres est éloignée ou parce que les personnes n'ont pas de véhicule pour y aller ou parce qu'il n'y a pas de transports en commun", détaille Joseph Hamon. Et d'ajouter : "on va vers les invisibles de la ruralité."

Selon lui, l'accueil des premiers bénéficiaires est très bon. Des personnes ravies d'avoir ainsi accès aux Restos et qui apprécient aussi cet accueil en petit comité. Le camion est positionné devant une salle où les équipes font les papiers, puis c'est dans le camion que quelques bénévoles donnent les produits. Les produits, comme le camion, ont pour camp de base un local sur la commune de Treillières.

De nouvelles communes devraient suivre

L'opération se chiffre à 90.000 euros, somme financée en grande partie par l'Etat via un appel à projet dans le cadre du plan de soutien de l'alimentation locale et solidaire, mais aussi une aide du siège national des Restos, du groupe Lidl. Il reste environ 10% à la charge des Restos 44.

Le lundi après-midi, le camion est à Blain; le mardi matin il est à Notre-Dame-des-Landes et l'après-midi, à Héric. Le jeudi, c'est Herbignac et Saint-Joachim. Sur chacune de ces cinq communes, l'objectif est au total de venir en aide à 25 familles, soit 50 personnes par demi-journée. C'est ainsi l'équivalent de 1.500 repas par semaine qui sera ainsi distribué.

"On a recruté de nouveaux bénévoles dans chacune des cinq communes. Une fois qu'on en aura recruter d'autres, que notre organisation sera bine rodée, on pourra organiser des distributions dans quatre nouvelles communes, les mercredis et vendredis. On a repéré des communes en Sud-Loire. D'autres sur le Nord-Loire nous ont contactés", indique Joseph Hamon. Il précise aussi que cette initiative est regardée avec grand intérêt par des antennes des Restos dans la Sarthe.