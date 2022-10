Désormais fabriqué à Pithiviers, le "Savane" de Brossard fête ses 60 ans

C'est l'une des vedettes indémodables du goûter : le "Savane" de Brossard ! Créé en 1962, il est désormais totalement produit à Pithiviers (Loiret). Et en 60 ans, si la gamme s'est diversifiée, la recette n'a quasiment pas changé.

C'est l'un des classiques indétrônables du goûter : le "Savane" de Brossard. Le fameux gâteau marbré fête cette année ses 60 ans. Il a en effet été créé en 1962 - à l'époque dans l'usine Brossard de St Jean d'Angély, en Charente-Maritime. Ce site industriel n'existe plus, mais le Savane, lui ,existe toujours : il est désormais entièrement produit dans l'usine Brossard de Pithiviers, qui emploie 280 salariés (la marque fait partie de la société Limagrain depuis 2011).

La même recette qu'en 1962, l'huile de palme en moins

"Le Savane reste un produit emblématique pour l'entreprise, puisqu'il représente encore 70% de notre production à Pithiviers, loin devant la gamme des brownies et celle des cakes, explique Jean-Louis Franc, le directeur de l'usine loirétaine. Mais c'est aussi un produit un peu particulier pour beaucoup de gens en France, parce qu'on le découvre pendant l'enfance et qu'on le transmet ensuite à ses propres enfants."

Jean-Louis Franc, le directeur de l'usine Brossard de Pithiviers © Radio France - François Guéroult

Comment expliquer que le Savane se transmette encore, de génération en génération ? Peut-être parce que la recette n'a pas changé en 60 ans. A une exception près : la disparition de l'huile de palme. "On ne mettait pas de l'huile de palme dans le gâteau, mais il y en avait dans la margarine qu'on utilisait, précise Jean-Louis Franc. Il a fallu plusieurs années de recherche pour qu'on mette au point un process spécifique, qui a permis, en 2014, de conserver le même goût mais sans huile de palme."

La "vague" à l'intérieur du marbré : un secret industriel

L'autre marque de fabrique inaltérable, c'est la fameuse vague dessinée à l'intérieur du marbré. Grâce à un secret industriel jalousement gardé. "Quand on coupe le gâteau, c'est la première chose qu'on voit, souligne Jean-Louis Franc, et cela donne un côté mystérieux qui a beaucoup joué dans le succès du produit. Donc, oui, on garde précieusement ce secret, mais je peux vous dire que faire une vague parmi les 5 couches de pâte emprisonnées dans le gâteau, ce n'est pas si simple !"

60% des Savane sont désormais vendus en format individuel © Radio France - François Guéroult

La plus grosse évolution, finalement, est apparue dans les années 70, avec l'apparition du format individuel. Il a depuis largement détrôné le format familial. Les étuis individuels ne sont d'ailleurs pas recyclables : résoudre ce problème sera l'un des prochains défis pour l'entreprise... "On a fait un essai pour remplacer le film plastique par un film en cellulose, mais cela n'a pas été concluant", soupire Jean-Louis Franc. Au total, 14 000 tonnes de Savane sont produites chaque année à Pithiviers tout format et toute déclinaison confondus. Selon Brossard, il se vend en France 1 Savane toutes les 2 secondes.