Détruit par un incendie, le magasin Animalis Le Mans renaît de ses cendres

Le magasin Animalis Le Mans, en zone nord, va rouvrir dans de nouveaux locaux le mercredi 30 août, un peu moins d'un an après l'incendie qui avait ravagé l'animalerie et provoqué la mort de 157 animaux de compagnie, ainsi que de milliers de poissons. L'établissement repart avec quasiment la même équipe qu'avant, dans les locaux de l'ancien magasin Lidl rue Delage à La Chapelle Saint-Aubin, tout près des anciens bâtiments.

"On a sauté sur l'occasion parce que la taille du bâtiment nous convenait, il y a le parking et des enseignes de référence à proximité comme Ange ou C D'enfer", raconte à France Bleu Maine le directeur, Franck Darmon. L'autorisation de s'y installer a été délivrée en juin et les travaux ont suivi pour aménager l'espace en fonction des besoins de l'animalerie. "On sera prêt en temps et en heure", assure le directeur.

Six des sept salariés de l'ancien magasin ont repris leur poste et sont à pied d'œuvre depuis le 30 juillet dans ces locaux plus grands et plus beaux. Après dix mois de chômage technique et parfois des petits boulots ailleurs pour tenir le coup financièrement, ils sont ravis de retrouver leur emploi. "Nous avons énormément de messages de nos clients", se réjouit Franck Darmon, "certains veulent même déjà rentrer, mais nous sommes encore en travaux !" La disparition de l'enseigne Animalis, implantée au Mans depuis 22 ans, avait suscité de nombreux témoignages de sympathie.