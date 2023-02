Deux actions contre la réforme des retraites perturbent la circulation à Nantes

La cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites a commencé tôt à Nantes et elle finira tard. Deux actions ont débuté avant même le lever du jour et perturbent la circulation pour accéder à l'aéroport de Nantes-Atlantique et au campus du Tertre.

Distribution de tracts à l'aéroport

La CGT distribue des tracts aux salariés des entreprises de la zone industrielle qui est derrière l'aéroport, ce qui provoque des ralentissements au niveau des deux routes qui permettent d'y accéder depuis le périphérique nantais. Les transports en commun sont également touchés.

Blocus étudiant

À l'université, les étudiants qui se sont réunis en assemblée générale ce mercredi ont voté la poursuite du blocage sur le campus du Tertre et notamment de la faculté de droit.

Poubelles incendiées

Les accès au campus et à l'école de commerce Audencia sont également bloqués. Des poubelles ont été incendiées.

Ce jeudi, pas de manifestation prévue en journée contre la réforme, mais un rassemblement aux flambeaux à partir de 18h30 au miroir d'eau.