Deux agences Caisse d'Epargne vont fermer en Creuse

Les agences de Felletin et de Saint-Vaury doivent fermer le 10 juin, sur décision du groupe BPCE. A Felletin, on se mobilise par des motions et des pétitions, contre la décision du groupe BPCE.

C'est une conséquence du vaste plan de restructuration du groupe BPCE (Banque populaire-Caisse d'épargne) lancé au niveau national. En tout, 400 agences doivent fermer (soient 3.600 départs non-remplacés), dont celle de Felletin et de Saint-Vaury qui doivent fermer leurs portes le 10 juin. Les maires des deux communes ont récemment rencontré un représentant du groupe qui a officialisé la rumeur. Le maire de Saint-Vaury espérait au moins pouvoir garder un distributeur de billets, ça n'est pas possible, lui a-t-on répondu.

J'ai remis ma démission au Conseil d'administration, je pensais être sociétaire d'une banque qui respecte ses clients et qu'on écoutait les besoins particuliers de notre monde rural - Christophe Nablanc, adjoint au maire de Felletin

A Felletin, la nouvelle n'est pas appréciée, notamment par les personnes âgées, qui ont toujours eu leur argent à la caisse d'Epargne. Certains estiment que faire l'aller-retour à Aubusson (l'agence Caisse d'Epargne la plus proche) serait trop compliqué, ils envisagent de transférer leurs comptes dans une des deux autres banques présentes dans la commune. C'est aussi ce que pourrait faire Valérie Alamarguy, gérante du Bar des sportifs, qui doit déposer de l'argent plusieurs fois par semaine. Pour protester, elle a lancé une pétition disponible dans les plusieurs commerces et sur le site internet Change.org (plus d'une centaine de signatures). De son coté, la municipalité va voter ce vendredi une motion contre cette fermeture, même si elle sait qu'elle ne pourra pas faire grand chose face à un grand groupe bancaire.