Deux agences de la CAF sont exceptionnellement fermées dans le Gard ce mardi27 octobre 2020. Il s'agit des accueils de Bagnols sur Cèze et Beaucaire. Les accueils de Nîmes et Alès seront ouverts mais uniquement aux rendez-vous des contrôleurs et des travailleurs sociaux. Les modalités d’accueil reviendront à la normale dès le lendemain.