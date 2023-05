Deux aides-soignants nomades ont posé leurs valises pour trois mois dans le Nord-Mayenne

L'Ehpad Saint-Fraimbault, à Lassay-les-Châteaux, vient d'embaucher deux soignants nomades. Wilfried Sarrazin et Julien Poultier vont rester dans le Nord-Mayenne jusqu'au 30 juin : ce couple originaire de Picardie n'a pas de lieu de résidence ni de travail fixe. Les deux trentenaires parcourent la France avec leur camping-car et vont dans les structures qui manquent de personnel. Le directeur de l'Ehpad Saint-Fraimbault a entendu parler de leur projet sur les réseaux sociaux et les a contactés pour les faire venir en Mayenne.

"Ils font partie de la maison"

Les nomades soignants, comme ils se sont appelés sur les réseaux sociaux , ont l'embarras du choix pour trouver du travail. L'Ehpad Saint-Fraimbault était même sur une liste d'attente. "On a attendu un an avant de les avoir. Mais voilà, depuis qu'ils sont arrivés, on est très contents de les avoir. Ils font partie de la maison. D'ailleurs, j'imagine que des personnes qui arrivent de l'extérieur ne voient même pas la différence", souligne Aurélien Balzeau, le directeur de l'Ehpad. "C'est compliqué pour nous, donc je pense qu'il faut qu'on sache aussi innover, peut-être repenser certains modes de contrat, des façons d'embaucher", ajoute-t-il.

Les deux soignants ont installé leur camping-car début avril dans un terrain qui appartient à l'Ehpad. "On est vraiment stationné derrière la structure, près d'une ferme. Allez, on met trois minutes du vestiaire au camping-car", décrit Julien Poultier, 38 ans. Son conjoint, Wilfried Sarrazin âgé de 33 ans, précise à ses côtés : "On traverse un couloir et on est arrivés !". En fonction des établissements où ils travaillent, leur camping-car peut également être garé sur des endroits moins accueillants, comme le parking du personnel. "Ici, on a vraiment notre coin à nous. On peut souffler, se reposer, on n'entend rien du tout. On est dans un bel emplacement avec tout ce qu'il faut", souligne Julien Poultier.

Madeleine, surnommée Mado, entourée des deux nouveaux aides-soignants nomades. © Radio France - Maïwenn Bordron

Les résidents semblent également ravis de l'arrivée de ces deux soignants itinérants. "Ils sont très adaptables ces garçons, plus que gentils !", sourit Madeleine, 99 ans, assise dans sa chambre. Les résidents, comme le personnel de l'Ehpad, auraient bien voulu garder ce couple de soignants plus longtemps, mais leur planning de contrats est déjà rempli jusqu'à début 2024. "On ne veut pas les laisser partir maintenant, mais c'est à eux de décider", confirme Aurélien Balzeau, le directeur de l'Ehpad Saint-Fraimbault. "Tous les contrats s'enchaînent, on ne peut plus se permettre de dire : je vais rester un mois de plus", répond Wilfried Sarrazin. Après leur séjour de trois mois en Mayenne, les deux aides-soignants savent déjà qu'ils prendront la route de l'Ardèche pour leur prochain contrat.

Ce mode de vie nomade à bord d'un camping-car a débuté en septembre 2021. En un an et demi, Wilfried Sarrazin et Julien Poultier ont déjà sillonné la plupart des régions françaises. Ils ont prévu d'aller vers Perpignan début 2024 et ne savent pas ensuite où ils iront travailler. "À voir où la route nous emmène", confie Wilfried Sarrazin, en souriant.