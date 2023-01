Les clients du U Express de L'Huisserie attendent avec impatience la réouverture le 1er février

Un peu de patience pour les habitants de L'Huisserie et les alentours. Leur petit magasin U Express a fermé dimanche 15 janvier 2023 mais il rouvre le 1er février, avec plus de place et plus de produits. L'enseigne reprend sa place dans ses locaux entièrement rénovés, après l'incendie de mai 2021. Depuis l'été 2021, les clients pouvaient continuer à faire leurs courses dans un petit magasin provisoire en préfabriqué installé juste devant l'ancien bâtiment.

Philippe a hâte de retrouver la boucherie de son supermarché. "La viande était excellente", assure-t-il. Cet habitant d'Origné attend beaucoup de la réouverture de la grande surface, car d'après lui c'est plus qu'un endroit pour faire ses courses. "C'est un lieu de rencontre pour beaucoup de personnes, donc c'est une très bonne nouvelle que ça ouvre."

Un choc pour la commune

Jean-Maurice, qui habite L'Huisserie, se souvient de la fermeture de la grande surface après l'incendie en mai 2021. "C'est vrai qu'il y avait la sortie du Covid. On se rappelle des files d'attente devant. Et donc on s'était dit, ça va reprendre. Mais on se retrouve avec un magasin qui est inutilisable. Donc c'est vrai que ça a été un choc pour la commune."

Dès l'été 2021, le supermarché d'appoint a bien dépanné les habitants et pour cela, Roger, 80 ans, huissérien depuis plus de 30 ans, tire son chapeau aux équipes du U Express. "Je les félicite car ils ont admirablement géré la période difficile, à la fois au niveau de tous les produits qu'ils ont pu avoir et en terme de gentillesse et de courage."