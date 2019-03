Deux ans après l'incendie, nouveaux locaux et nouveau départ pour Enedis à Crest

Crest, France

Murs blancs, sol blanc, les nouveaux locaux d'Enedis à Crest sont neufs et ça se voit. Le 9 juin 2017, ce même bâtiment était entièrement noirci, victime d'un incendie criminel revendiqué par un groupe de militants libertaires. Les travaux de rénovation se sont achevés en fin d'année 2018. Il a fallu tout refaire : fenêtres, sol, alimentation électrique, circuits informatiques... pour un coût total de près de 300 000 €.

Le travail s'est poursuivi

Pour les onze salariés d'Enedis à Crest, c'est une nouvelle vie qui commence après deux années difficiles : "On a d'abord été très surpris, se remémore Jeanine Doppel, la directrice d'Enedis en Drôme-Ardèche. Après, on a été choqués parce qu'on est un service public, on travaille pour servir le public. Mais après ce moment d'abattement, les équipes sont tout de suite reparties au travail".

Les techniciens ont continué d'assurer les dépannages et leurs diverses interventions malgré des contraintes techniques évidentes : "Les locaux qui nous restaient avaient été abandonnés depuis plus de dix ans, ils n'étaient pas faits pour accueillir onze personnes. On s'est donc un peu serré, on a vécu comme ça pendant un an et demi et maintenant le fait de retrouver des locaux neufs, c'est un bol d'air", explique Denis Zacher, le responsable de la base de Crest.

"Ils n'ont pas gagné"

Pour Julien, le responsable technique, ce nouveau départ dans les mêmes locaux qui avaient brûlé, c'est une façon de montrer que les criminels "n'ont pas gagné et qu'on est encore là".

Les auteurs de l'incendie n'ont pas été retrouvés.

La salle de repos toute neuve. © Radio France - Adrien Serrière