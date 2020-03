Deux ans après la neige, l'Estanove à Montpellier retrouve sa supérette

Le 28 février 2018, la neige faisait s'effondrer le toit du centre commercial des Collines de l'Estanove à Montpellier. Deux ans après jour pour jour, la supérette Spar, située juste en dessous, a enfin pu rouvrir. Mais avant ça, il a fallu patienter, car des problèmes d'assurance ont retardé les travaux. Depuis que le petit magasin a pu reprendre son activité, c'est tout le quartier qui revit.

Les riverains sont soulagés

En à peine 24 heures après la réouverture, l'intégralité des cartes de fidélités commandées pour être distribuées dans les prochaines semaines avaient été données à des clients. Une situation qui montre toute l'attente dans le quartier. "Ça marche à merveille, nous sommes très heureux, se réjouit Richard, présent pour organiser des animations à l'occasion de la reprise. Nous avons beaucoup de clients, environ 400 par jour, ce qui est énorme pour un magasin de notre taille, et ils nous disent combien _ils sont heureux de nous retrouver_".

Pendant les premières semaines, des promotions et des jeux concours sont mis en place au Spar, où il règne une ambiance de fête. Les habitants, en particulier les personnes âgées, nombreuses dans la résidence la plus proche, sont surtout soulagées. "On l'attendait avec impatience, souligne Claudine, 81 ans. On était obligés d'aller loin, et _quand on est comme moi un peu handicapé pour marcher, ce n'est pas facile_", explique-t-elle, appuyée sur sa canne.

Les commerçants alentours aussi se réjouissent. "Ça remet de l'animation et de la gaité dans le quartier, sourit Christelle, pharmacienne juste à côté du magasin. C'était très très calme, avec une _grosse baisse de la fréquentation_, 30% de moins. C'était très dur".

Avec la fin dans les prochains jours des travaux de la pharmacie du quartier, le centre commercial aura achevé de réparer les derniers dégâts de la neige, deux ans plus tard.