Deux ans après, le café-épicerie de Laubrières dans le Sud-Mayenne dresse le bilan de l'opération 1.000 cafés

En 2021, grâce à l'opération 1.000 cafés, le Laubertin, café-restaurant-épicerie de Laubrières, 340 habitants dans le Sud-Mayenne, a pu rouvrir ses portes. En plus de sa terrasse, de son bar, de sa salle et de son épicerie, le commerce propose aussi du pain, un service de poste et de relais colis. En mars, le café a perdu son gérant mais l'épicerie subsiste grâce à l'employée, Fabienne et aussi grâce à l'investissement de la maire de la commune, Colette Bréhin.

La partie épicerie du Laubertin permet de dépanner les habitants de Laubrières et des communes voisines comme Saint-Poix. © Radio France - Selma Riche

L'élue gère les comptes et les factures et c'est aussi elle qui se charge d'aller récupérer les produits vendus dans l'épicerie chez le grossiste à Laval. "Je le fais parce que les 1.000 cafés veulent bien nous soutenir, mais il faut aussi que nous, on soit coopératif. Il faut vraiment qu'on travaille main dans la main si on veut qu'ils continuent à soutenir notre projet. Il faut les aider aussi", détaille Colette Bréhin.

"Un peu comme des banquiers"

La maire a découvert l'opération 1.000 cafés dans la presse en 2020, après plusieurs années d'ouvertures et de fermetures du commerce du village. "C'est pour ça qu'on s'est dit que le réseau 1.000 cafés pouvait être une bonne opportunité pour nous et donc on s'est empressé de s'inscrire." L'opération 1.000 cafés se charge de former le gérant et de l'accompagner au début de son activité. "Ils jouent un peu les banquiers, au départ pour l'investissement, ils aident le gérant à démarrer."

Deux ans après le début et même après le départ du gérant, l'opération 1.000 cafés continue de suivre le Laubertin. "Ils sont en lien avec Pôle emploi et en ce moment, ils assurent aussi le financement du loyer et du salaire de la salariée." Pour l'instant, on ignore combien de temps va durer l'aide de 1.000 cafés avant l'arrivée, très espérée, d'un nouveau repreneur.