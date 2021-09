Deux ans après, Nicolas Decayeux livre sa version de l'échec de sa reprise de l'usine Whirlpool d'Amiens

Nicolas Decayeux refait parler de lui. L'ex patron de WN, repreneur de l'usine Whirlpool d'Amiens en 2018 avant une liquidation un an plus tard sort ce jeudi le livre "Leçons de savoir perdre et gagner". Un ouvrage très peu apprécié de ses anciens salariés.

Plus de deux ans après la liquidation judiciaire de l'entreprise WN à Amiens, Nicolas Decayeux revient dans un livre sur cet échec très marquant de la reprise de l'usine Whirlpool. En juillet 2019, après seulement un an d'activité, 138 salariés avaient été licenciés par WN. Invité de France Bleu Picardie ce jeudi, Nicolas Decayeux détaille son récit.

Sur sa responsabilité, pas toujours assumée totalement dans les 130 pages du livre, Nicolas Decayeux rappelle que "le projet WN n'était pas un projet Decayeux, c'était un projet d'équipe, un projet citoyen. Si je n'avais pas eu l'appui du Président de la République, du président de la Région et de Whirlpool, je n'y serai absolument pas allé." En s'appuyant sur des exemples de projets qu'il a pu mener en Allemagne, l'entrepreneur picard continue de croire que son choix d'open factory, une usine ouverte avec une adaptation des activités était le bon.

Nicolas Decayeux revient aussi sur l'argent des subventions touché par WN pour lancer le projet. Ce qui a choqué, et qui choque encore les anciens salariés, c'est le montant des salaires de plusieurs ex cadres, dont Nicolas Decayeux. "Je peux tout à fait comprendre que cela choque", répond t-il. "La contrepartie de l'aide de l'Etat a été sa demande d'abandonner tous mes mandats opérationnels chez mon ancien employeur. Pour venir chez WN, j'ai accepté une baisse de rémunération de 23%. Après, de savoir si j'étais trop ou pas assez payé, c'est un jugement de valeur."

De la première à la dernière page il n'y a pas son autocritique à lui ! Nous on est au milieu de tout ça, on est complètement écœurés. Christophe Beaugrand, ancien salarié.

Des arguments qui ont bien du mal à passer pour les anciens salariés de WN dont certains ont connu trois licenciements en trois ans, de Whirlpool à Ageco en passant par WN. C'est le cas de Christophe Beaugrand, qui a lu le livre de son ancien patron. Il nous donne rendez-vous sur le parking aujourd'hui complètement désert de son ex usine.

Christophe Beaugrand, ex salarié de Whirlpool, WN et Ageco © Radio France - François Sauvestre

"De la première à la dernière page il n'y a pas son autocritique à lui ! Nous on était là, on était prêts. On l'a suivi en lui faisant confiance, c'était le président du Medef de la Somme. On pensait que ça allait le faire ! Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait réellement ? Il a quand même eu 7,5 millions d'aides de Whirlpool, 3 millions de l'Etat, en se versant des salaires mirobolants. Nous on est au milieu de tout ça, on est complètement écœurés."

Cette gestion de l'argent public, pour laquelle Nicolas Decayeux sera jugé en décembre pour "abus de biens ou d’une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles" et "banqueroute, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif revient beaucoup dans la bouche des anciens salariés de WN. "Il dit qu'il lui fallait plus de temps, plus d'argent, oui, sûrement", avance Serge Touttain, qui lui aussi a parcouru les 130 pages du livre. "Mais à un moment, si on ne génère rien, on peut remettre de l'argent longtemps, pendant un, deux trois ans. Vous vivez sur les subventions et puis quand les subventions sont épuisées et bien vous fermez. C'est ce qu'il s'est passé malheureusement."

L'année au sein de l'entreprise WN a été "mal vécue", se souvient Farid Baaloudj en référence à cette activité à l'arrêt ou presque. "C'était quand même une belle reprise, avec 180 salariés. Mais quand vous arrivez les mains dans les poches, sans réel projet, ça se passe mal, forcément", avance t-il, fustigeant les choix de son ancien patron. "C'était une fumisterie", s'emporte Farid Baaloudj, toujours en colère aussi contre tous ceux qui ont "laissé faire cette reprise. Moi à la base, je voulais partir après Whirlpool. J'avais eu un petit entretien avec monsieur Macron lors de sa visite. Il m'a quasiment juré que c'était un projet viable, qu'il fallait signer, que la pénurie était assuré. On sait ce que cela a donné", soupire t-il.