Deux ans après sa création, la SCOP Alpine Aluminium de Cran-Gevrier embauche et investit

Deux ans après un dépôt de bilan et une renaissance sous forme de SCOP,, l'entreprise ALPINE ALUMINIUM de Cran-Gevrier, investit 500 000 euros et cherche à embaucher.

La tradition industrielle de l'aluminium dans le bassin annécien a bien failli disparaître mais repart de plus belle! Il y a trois ans, ALPINE ALUMINIUM plus connu sur le territoire sous le nom des "FORGES DE CRAN" , alors détenu par un fonds privé américain, déposait le bilan pour renaître de ses cendres il y a deux ans, sous forme de SCOP. Une société collaborative et participative, qui appartient et est gérée par des salariés. Chez Alpine Aluminium, ils sont aujourd'hui 45 salariés actionnaires, auxquels s'ajoutent 5 actionnaires extérieurs dont plusieurs clients de l'entreprise.

Sur L'immense site industriel de huit hectares, des bords du Thiou, vestige d'un glorieux passé industriel, l'activité se concentre autour de deux vastes ateliers et quelques bureaux.Aujourd'hui, deux ans après sa création, la SCOP Alpine Aluminium investit et embauche. De soixante salariés en juillet 2015, ils sont aujourd'hui une centaine, soit un quart de plus . Et ce n'est pas fini, avis aux intéressés.

Le plus dur durant ces deux premières années a été de recruter"

"Sur notre secteur d'emploi, la concurrence est forte et nos conditions salariales moins attractives Copier

Le PDG, élu, de la SCOP, Grégoire HAMEL peine à recruter © Radio France - Marie Ameline

"Nous recherchons des profils particuliers, prêts à s'engager dans notre projet". Grégoire Hamel, PDG Copier

J'ai quitté la grande distribution pour prendre mon destin en main et être impliqué dans les décisions de mon entreprise"

Du travail il y en a donc chez Alpine Aluminium, mais une SCOP, c'est un projet collectif particulier qui peut faire peur ou ne pas convenir à ceux qui préfèrent être "juste" salariés. C'est aussi un modèle social ou au début comme c'est le cas actuellement chez Alpine Aluminium, les salariés, actionnaires ou pas, acceptent pour améliorer la rentabilité de l'entreprise de faire de gros efforts, par exemple de travailler 40h payées 35h . Fabrice a quitté la grande distribution pour s'engager dans l'aventure il y a un an et demi; d'abord comme ouvrier et maintenant comme associé.

"C'est dur mais je suis heureux de travailler en groupe et de participer aux décisions" © Radio France - Marie Ameline

Alpine Aluminium travaille pour l'industrie culinaire avec un client principal qui est Téfal, mais aussi pour le bâtiment, où l'aluminium est de plus en plus préféré à d'autres matériaux, comme l'acier, au zinc ou au cuivre, pour par exemple la zinguerie des toitures.

"On a une demande qui est très forte et on veut pouvoir y répondre avec la rénovation de notre ligne de laquage"

Cinq cent mille euros viennent d'être investis dans l'automatisation de la ligne de laquage, refaite à neuf. Un investissement indispensable pour gagner en compétitivité, "ce qui n'avait pas été fait par les propriétaires successifs ces dernières décennies", déplore Grégoire Hamel.

Ces plaques d'alu en couleur servent notamment pour fabriquer les plaques d'immatriculation © Radio France - Marie Ameline

Si rejoindre l'aventure de la SCOP Alpine Aluminium vous tente, vous pouvez téléphoner 04 50 66 62 00 ou envoyer un mail à: recrutement@alpinealuminium.com