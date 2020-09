Deux ans après une expérience douloureuse, les Maîtres Laitiers du Cotentin se relancent dans le grand export

L'usine des Maîtres laitiers du Cotentin de Méautis, près de Carentan, va bientôt tourner comme elle se doit. Deux ans après la douloureuse expérience avec le Chinois Synutra, (qui avait unilatéralement rompu son contrat avec le groupe normand), la coopérative manchoise se relance dans le grand export, avec deux contrats pour du lait U.H.T (stérilisé à Ultra haute température) et du lait infantile. La direction l'a annoncé ce mardi 9 septembre, pendant la présentation de son exercice comptable 2019/2020.

Guillaume Fortin, le directeur général, se réjouit de débouchés qui vont permettre à l'usine de Méauis d'exprimer son potentiel : "Nous n'avons pas cessé nos ambitions sur ce site, notamment sur l'atelier U.H.T avec du lait liquide et des recettes de lait infantile. Nous sommes en train d'enregistrer les premières retombées commerciales avec la concrétisation de différents contrats."

D'importants volumes exportés

Sans entrer davantage dans le détail pour le moment, le dirigeant évoque des pays de l'Asie du Sud Est et de l'Afrique Occidentale. Un premier contrat porte sur la production et l'exportation de briques et de briquettes de lait U.H.T. Le début de la production de ces produits, à Méautis, est espérée fin 2020, début 2021.

Le second contrat serait lui pour le courant de l'année 2021, pour des briquettes de lait infantile. "Ce n'est pas signé, mais ça avance", glisse la direction. Et Guillaume Fortin d'ajouter :

C'est une bonne valorisation du lait sur des recettes complexes. C'est aussi bienvenu pour notre carte de visite. Nous avons à coeur de démontrer que Maîtres laitiers maîtrise ses process."

Une allusion aux mises en cause de Synutra au moment de rompre le contrat, en 2018.

Ces contrats, si tout se passe bien, "vont représenter entre 80 et 90 millions de litres de lait par an, indique le président du groupe Maîtres laitiers, Jean-François Fortin. Soit environ les volumes qui étaient prévus avec Synutra." Un soulagement pour la coopérative qui avait dû trouvé des débouchés moins rentables à ses surplus de lait collectés (et payés) depuis le contrat chinois.

Ces projets tombent à point nommé alors que la crise sanitaire affecte le groupe et, notamment, ses activités de distribution. Christophe Levavasseur, le président de la coopérative, plante le décor :

Nous entamons une année charnière, parce qu'on envisage une profitabilité supérieure, si ces contrats vont au bout, à partir de l'exercice 2021/2022."

En attendant, l'exercice 2020-2021 s'annonce plus délicat. Cela n'empêche pas Jean-François Fortin de positiver, à la lecture de la hausse de chiffre d'affaire du groupe (1,981 milliards d'euros, +1,4 %) et du résultat net (9,815 millions d'euros, en augmentation d'environ 1,2 millions) : "C'est très satisfaisant, surtout quand on se souvient par quoi on est passé." Avec le grand export, Méautis et les Maîtres laitiers du Cotentin s'apprêtent à conjurer le sort.