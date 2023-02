Deux bateaux de la Brittany Ferries baptisés à Cherbourg-en-Cotentin

Comme le veut la tradition le Galicia et le Salamanca ces deux derniers nés de la Brittany Ferries ont été frappés d'une bouteille de champagne sur la coque. Le Galicia long de 215 mètres est le plus grand navire de la flotte, le Salamanca lui est le tout premier à être propulsé au GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Ces deux bateaux font chacun un aller/retour par semaine entre Cherbourg et Portsmouth. Ils opèrent aussi en Espagne.

Les bateaux ont été baptisés avec un bouteille de champagne © Radio France - Katia Lautrou

Des navires qui vont profiter au port de Cherbourg

Le Salamanca et le Galicia seront suivit dans quelques semaines d'un 3e bateau le "Santonia". Des navires qui serviront au projet de ferroutage en 2024. Cette fameuse ligne ferroviaire entre Cherbourg et Bayonne dont les travaux du terminal doivent démarrer d'ici quelques jours à Cherbourg pour une entrée en service au 2e semestre 2024. Ce terminal multimodal permettra de relier le Sud-Ouest de la France et la Grande-Bretagne. Brittany Ferries sera donc l’opérateur ferroviaire entre Cherbourg et Bayonne. Christophe Mathieu est le président du directoire de la Brittany "ce sont des bateaux qui desservent l'Angleterre, l'Espagne, Irlande, Espagne et qui une fois par semaine viennent à Cherbourg pour relever l'équipage et remplir avec les remorques qui seront mises sur le train ces garages qui partiront vers l'Angleterre et vers l'Irlande". Ce sont environ 20 000 remorques qui pourront être acheminées chaque année avec le port de Cherbourg soit l’équivalent du volume Angleterre actuellement traité à Cherbourg.

Jean-Marc Roué le patron de la Britanny Ferries devant les élus cherbourgeois mais aussi Agnès Firmin le Bodo Ministre déléguée auprès du ministre de la Santé et de la Prévention (à gauche) et l'ancien ministre breton Jean-Yves Le Drian © Radio France - Katia Lautrou

Retour des liaisons avec Cherbourg comme avant la crise

Ces 3 bateaux sont les plus gros navires de la Brittany Ferries en terme de garages, ils font un aller/retour par semaine entre Cherbourg et Portsmouth. Quant au Barfleur, après le programme de chômage partiel longue durée, qui va se terminer à la fin de l'hiver reviendra "sur quelque chose de plus habituel pour Cherbourg avec une traversée quotidienne" affirme Jean-Marc Roué le patron de la Brittany Ferries qui précise "et en même temps déjà pour 2023 on a remis le couvert puisque le bateau rapide "le Condor" viendra aussi accompagner le Barfleur en passager motorisé uniquement le printemps et l'été prochain. On revient sur un dispositif qu'on connaissait avant la crise".

Un des salons du Galicia © Radio France - Katia Lautrou

Le Gaz naturel Liquéfié, une solution d'avenir

Tous les nouveaux navires sont en capacité d'évoluer selon Jean-Marc Roué le patron de la Brittany "dans la salle des machines il y a beaucoup de place, on a choisi de stocker beaucoup moins de carburant ce qui permettra soit au bateau d'adapter ses équipements soit d'en recevoir des nouveaux potentiellement de l'hydrogène ou du Gaz Naturel Liquéfié. "Pour nous le GNL ça nous permet avec des garages plus grands, des bateaux moins puissants, on ralentit un peu la vitesse de croisière du navire donc on est moins consommateur au mile nautique. Un bateau au GNL c'est moins 40 % d'émission carbone pour la même quantité transporté. Quant au prix "le Salamanca a fonctionné GNL toute l'année et avec un prix qu'on avait "driver" dès la commande des navires donc ce qui fait qu'en année pleine on est à peu près sur un tarif qui sera le coût du gasoil".