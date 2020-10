Deux candidats au dispositif Territoires zéro chômeur de longue durée en Haute-Vienne

Le Pays des Monts et Barrage et la Châtaigneraie Limousine ont tout deux déposé leur candidature pour devenir Territoires zéro chômeur de longue durée. Une chance pour ces secteurs ruraux éloignés des grands réservoirs d'emplois urbains.

Les Territoires zéro chômeur de longue durée s'étendent. Après une expérimentation sur 10 territoires, l'Assemblée a adopté une proposition de loi visant à étendre celle-ci sur 50 nouveaux territoires. Les appels à candidature ont déjà été lancés. Deux territoires de Haute-Vienne ont déposé la leur : le Pays des Monts et Barrages et la Châtaigneraie limousine.

Remobiliser des personnes éloignées de l'emploi

Une opportunité unique de lutter contre le chômage durable, particulièrement présent notamment dans la partie sud de la Haute-Vienne. D'où la candidature de la Châtaigneraie limousine. "Malgré beaucoup d'expérimentations qui ont été menées ce nombre de chômeurs ne diminue pas" explique Daniel Faucher, le président. Ce dispositif semble en revanche très adapté selon lui pour "remobiliser des demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi et pour revitaliser en même temps notre espace rural".

Un travail choisi

Une partie seulement du territoire de la Châtaigneraie serait concernée par le dispositif : 13 ou 14 communes de l'ouest de Nexon. L'objectif est sur ce secteur de recenser les activités, les travaux non assurés et de confier ces tâches aux chômeurs de longue durée volontaires. Ces personnes choisiront le travail qu'elles veulent faire. Une condition de réussite explique Catherine Lyraud, animatrice économie et emploi de la Châtaigneraie : "Les personnes sont au chômage en moyenne depuis plus de 4 ans. Donc il est clair que quand on leur demande quelles sont les activités qu'elles aiment faire et qu'elles veulent faire, l'idée c'est de leur faciliter ce retour à l'emploi".

122 territoires candidats

Pour embaucher ces personnes une entreprise dite "à but d'emploi" est créée par la collectivité. C'est elle qui est chargée de trouver les missions confiées à ces personnes selon leurs choix. Le financement du dispositif, notamment le salaire des personnes employées dans l'entreprise, est assuré par le reversement des indemnités chômages qui ne leur sont plus versées et par les revenus de l'entreprise elle-même. Un dispositif qui a fait ses preuves dans les 10 territoires où il est déjà mis en œuvre. D'où sans doute le nombre de dossiers de candidatures déposés pour cette extension : 122 pour 50 places.