Deux chapelles à la Brigue retenues pour le loto du patrimoine 2021

C’est la quatrième édition de la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, confiée par le Président de la République à Stéphane Bern, et soutenue par la Fondation du patrimoine, le ministère de la culture et FDJ. 18 sites emblématiques des régions de métropole et d’outre-mer ont été sélectionnés qui bénéficieront du soutien financier de l’édition 2021 du Loto du Patrimoine de FDJ. Deux chapelles dans la commune de la Brigue dans les Alpes-Maritimes, celles de l’Annonciation et de l’Assomption ont été retenues. Elles ont été touchées par la tempête Alex du 2 octobre dernier.

La chapelle de l’Annonciation a été construite au XVIIIe siècle et rappelle les ambitions de l’époque baroque, celle de l’Assomption ou chapelle des Pénitents Blancs « d’en-bas » a également été érigée au XVIIIe siècle. Les travaux de rénovation sur les deux édifices sont estimés à plus d'un million d'euros.

Les sommes récoltées grâce aux tirages participeront à la rénovation de ces monuments. Une très bonne nouvelle pour le Maire de la Brigue et pour Jean Louis Marques délégué départemental de la fondation du patrimoine dans les Alpes Maritimes.

Pour Jean-Louis Marques, délégué départemental de la fondation dans les Alpes Maritimes, c'est une excellente nouvelle "cela permet de donner un coup de projecteur sur les vallées sinistrées par la tempête Alex". Il espère recevoir une dotation de 300.000 euros comme cela avait été le cas pour la citadelle de Villefranche qui avait été sélectionnée parmi les sites importants de la fondation du patrimoine 2020.

Les dotations seront connues en septembre lors du tirage du loto du patrimoine 2021 devant avoir lieu lors des journées européennes du patrimoines.