Deux Charentes : contre le Coronavirus, la solidarité s'organise en ligne via des groupes d'entraide

En cette période de confinement due au Coronavirus, deux groupes d'entraide en ligne ont été créés pour la Charente et la Charente-Maritime. Ils sont sur le réseau social Facebook et chacun propose d'aller faire des courses ou à la pharmacie, principalement pour les personnes âgées.

Alors que la population est confinée à cause du Coronavirus, les réseaux sociaux voient fleurir des groupes en Charente et Charente-Maritime où les habitants se proposent de vous aider.

Ces groupes ont été crées ce mardi, au lendemain de l'annonce du confinement. - Capture d'écran Facebook

Ces deux groupes sont fermés, ce qui signifie qu'il faut faire une demande via son compte Facebook pour pouvoir l'intégrer et ainsi publier et commenter. L'un rassemble plus de 1 200 Charentais-Maritimes et l'autre réunit plus de 500 Charentais.

Les personnes intéressées se rejoignent ensuite, souvent, en message privé pour discuter plus précisément des modalités. - Capture d'écran Facebook

" Bonjour je suis disponible sur Charras pour faire des courses, passer à la pharmacie ou autre chose " ou encore "Je peux aider les personnes âgées si elles ont besoin de quoi que ce soit ". Voilà le type de message que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Chacun peut soit demander de l'aide, soit en proposer.

Une thérapeute propose de vous écouter

Il y a également des questions très pratiques : "Je garde mes 3 enfants. Est-ce que c'est autorisé de les laisser jouer dehors sur le champ à côté de chez moi ". Certains répondent par la négative alors que d'autres expliquent que c'est autorisé si le terrain lui appartient. Sur le groupe de Charente-Maritime, une thérapeute propose même de vous écouter si vous êtes angoissé par la situation.

Une cellule d'écoute improvisée en quelque sorte ! - Capture d'écran Facebook

Pour l'instant, à part une vidéo complotiste démontée ici par France Info, on ne retrouve que très peu de désinformation sur ces pages ce qui est plutôt rare sur les réseaux sociaux.